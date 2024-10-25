Kendisini polis diye tanıttı eve girip hırsızlık yaptı

Kaynak: DHA
Kendisini polis diye tanıttı eve girip hırsızlık yaptı

Kayseri'de akıl almaz bir soygun yaşandı. Bir kişi kendini polis olarak tanıtarak arama yapacağını söyleyerek bir eve girdi ve hırsızlık yaptı.

Kayseri'de kendisini polis olarak tanıtıp, arama yapacağı bahanesiyle girdiği evden, para ve ziynet eşyası çalan H.A. (40), tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, kendisini polis olarak tanıtıp, arama yapacağı bahanesiyle girdiği evden para ve ziynet eşyası çalan H.A.'nın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

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Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda H.A. yakalandı. Yapılan aramalarda tüfek ve 13 fişek ele geçirildi. H.A.'nın girdiği evden aldığı para ve ziynet eşyaları da sahibine teslim edildi.

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Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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