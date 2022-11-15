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Kendisini polis olarak tanıtıp dolandırdı

Kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcı, telefon ile ulaştığı kişinin 30 gram altın, 25 bin TL, 8 bin USD, ve ziynet eşyasını alarak kayıplara karıştı. Dolandırıcı Antalya polisinin girişimleri ile Yozgat’ta yakalanarak tutuklandı.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 12:41
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Kendisini polis olarak tanıtıp dolandırdı

Kendisini polis olarak tanıtıp dolandırdı
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Yabancı uyruklu Z.A.A.A isimli şahsı arayan kendini polis-savcı olarak tanıtan şüpheli, baskı ve korku altına aldığı müştekinin Muratpaşa İlçesinde bulunan bir parktaki ağacın altına bıraktığı 30 gram altın, 25 bin TL, 8 bin USD, ve ziynet eşyasını alarak kayıplara karıştı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği görevlileri olayın ardından dolandırıcının peşine düştü. Olayın meydana geldiği adresin çevresinde bulunan güvenlik kamera görüntüleri, KGYS görüntüleri incelenerek yapılan geniş çaplı çalışmalar sonucu şüpheli şahsın yabancı uyruklu A.E.Z olduğu tespit edildi. Şahsın yapılan incelemede Yozgat İline gittiği tespit edildi.

Yozgat Emniyet Müdürlüğü görevlileri ile irtibat kurularak şüpheli A.E.Z. 12 Kasım günü yakalandı. Şüphelinin yakalandığı otel odasında yapılan aramalar sonucu elde edilen 3 bin USD, 500 TL, 28 bin 900 Irak Dinarı paraya, cep telefonu ve sim kartlarına el konuldu.

Gözaltında bulunan şahıs çıkarıldığı Yozgat Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandığı bildirildi.

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