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Kendisini polis ve savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı

Isparta’da kendisini polis ve savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli, cezaevine gönderildi.

Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi - 19:04
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Kendisini polis ve savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı

Kendisini polis ve savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı
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Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde H.O'yu arayıp kendisini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapmaya çalıştığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İl dışından geldiği tespit edilen H.B, Bahçelievler Mahallesi’ndeki evinden çıkarken yakalandı.

Ekiplerce yapılan aramada, şüphelinin elindeki bez torba içinde 11 bin 980 lira, 4 yarım altın, 5 çeyrek altın, 3 altın yüzük, 2 altın zincir, altın bilezik, ikili burma bilezik ve künye ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla tutuklandı.

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