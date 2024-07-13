Kendisini yanlışlıkla öldüren adama son görev

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kendisini yanlışlıkla öldüren adama son görev

Ankara'da, sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı sırada, elindeki tabancayla kendisini yanlışlıkla başından vuran adam son yolcuğuna uğurlandı.

Çankaya ilçesi Birlik Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda, 45 yaşındaki Kerem Yücel, evinde sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın açtığı sırada elindeki tabancayı şakağına dayadı.

Yanlışlıkla tetiği çeken ve alkolün etkisinde olduğu değerlendirilen Yücel, silahın ateşlenmesi üzerine başından vurularak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan ve yoğun bakım servisinde müşahedeye alınan adam kurtarılamadı.

Yücel için bugün Karşıyaka Mezarlığında yer alan Ahmet Efendi Cami'sinde cenaze namazı kılındı.

amazın ardından Yücel'in cenazesi gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Cenazede Yücel'in ailesi ve yakınları bulundu.

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