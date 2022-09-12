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  • Özel jetle Ayasofya'ya namaz kılmaya geldi. Kendisine yetimlerin hizmetkarı demişti

Özel jetle Ayasofya'ya namaz kılmaya geldi. Kendisine yetimlerin hizmetkarı demişti

Kendisini ‘Yetimlerin hizmetkarı’ olarak tanıtan Miraç Orbay, özel bir şirkete ait jetle İstanbul’a yaptığı yolculuk sırasında çektiği videoda cuma namazını Ayasofya’da kılacağını söyledi.

Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi - 12:07
Son Güncelleme: 12 Eylül 2022 Pazartesi - 12:08
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Kendisini ‘Yetimlerin hizmetkarı’ olarak tanıtan Miraç Orbay özel jetle Ayasofya'ya namaz kılmaya gitti

Özel jetle Ayasofya'ya namaz kılmaya geldi. Kendisine yetimlerin hizmetkarı demişti
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Kendisini ‘Yetimlerin hizmetkarı’ olarak tanıtan Miraç Orbay'ın son videosu gündem oldu. Miraç Orbay, özel bir şirkete ait özel jetle İstanbul’a gelişi sırasında videolar paylaştı.

CANLI YAYIN AÇTI, AYASOFYA’DA NAMAZ KILACAĞINI SÖYLEDİ

Miraç Orbay’ın paylaşımları esnasında sürekli “özel jetle” seyahat ettiğini vurgulaması ise dikkat çekti.

Sosyal medya hesabında, yaptığı yayınlarda kendisini 'Yetimlerin hizmetkarı' Miraç Orbay Hoca olarak tanıtan Miraç Orbay, özel bir şirkete ait olduğu düşünülen özel bir jetle İstanbul'a geliş ve iniş anını canlı yayın açarak duyurdu. Orbay, video esnasında Atatürk Havalimanı'na iniş yapacağını ve cuma namazını Ayasofya'da kılacağını söyledi.

“ÖZEL JETİMİ GÖNDERİYORUM”

Miraç Orbay, “Atıf Abi evet kendisini özlediğimi söyledim. Hocam ben de seni özledim. Özel jetimi gönderiyorum. Seni aldırıyorum. Allah’ın izniyle şu anda jet hareket halinde. Birazdan uçuşumuz Allah’ın izniyle gerçekleşecek. Bir saat 10 dakika sonra İstanbul Atatürk Havalimanı’nda olacağım. Cuma namazını Allah izin verirse Ayasofya’da kılacağız kardeşlerim” dedi.

Miraç Orbay, jetten indiği anları paylaştığı videosunda ise uçak firmasının reklamını yaptı. Öte yandan Orbay'ın elindeki iPhone 13 ise gözlerden kaçmadı. 

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İstanbul efendisi
12.09.2022 13:08
Miraç hoca ile ilgili videolar yayınlanınca kalbi durmasa bari. Yakında görürsünüz anyayi konyayi  
 
balkanlı
12.09.2022 13:07
hocaa jet gavur icadı . hiç olmadı bu yaptığın  
 
Uykucu
12.09.2022 13:01
Bu tiplere fakir seven diyorlar ama gerçek öyle değil diyorar. Telefon da yakışmış ama.  
 
TÜM YORUMLAR (19)
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