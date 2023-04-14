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Kene nasıl öldürür

Dr. Öğretim Üyesi Zafer Parlak, kenenin çıkarılırken de ölüme yol açabileceğini söyledi ve uyarılarda bulundu. İşte o uyarılar…

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 09:55
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Kene nasıl çıkarılır

Kene nasıl öldürür
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Dr. Öğretim Üyesi Zafer Parlak kene ile ilgili önemli bilgiler verdi…

Hava sıcaklıklarının artması ile birlikte kene tutunması ile ortaya çıkan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakalarında artış yaşanıyor. Uzmanlar; ateş, halsizlik, kusma, eklem ağrıları gibi bulgularla hastaneye başvuran kişilerin araziye çıkıp çıkmadığının yanı sıra çiftçilik yapıp yapmadığını sorguluyor. Kene tekniğine göre çıkarılmadığı takdirde virüs bulaştırma ihtimali artıyor, ölümcül sonuçlar yaşanabiliyor. Uzmanlar keneyi çıkarmayı bilmeyenlerin en yakın sağlık kuruluşuna başvurmasını öneriyor.

KENE NASIL ÇIKARILMALI

Dr. Öğretim Üyesi Zafer Parlak, bedene yapışan keneden nasıl kurtulunması gerektiğini şöyle anlattı:

“Kene uygun çıkarılmadığı takdirde bulaş ihtimali artıyor. Eğer zorlanarak çıkarılırsa kene o sırada virüsü taşıyorsa bulaş riski yüksek oluyor. Keneyi yakarak veyahut da kimyasal bir şey dökerek çıkarılmaya çalışılması en tehlikelisi bu. Bu sırada kene sekresyonlarını aktarıyor. Eğer virüsü taşıyorsa bu şekilde bulaştırmış oluyor.
Kişi eğer sağlık kurumuna uzak bir yerde ise kenenin çıkarılması gecikecekse ancak kene çıkarılma yöntemlerinde hakimse veya bilen biri varsa o noktada kendileri çıkarıp en kısa zamanda sağlık kurumuna başvurabilirler. Ama bu konuda bilgi ve eğitim yoksa kenenin nasıl çıkarılacağı yönünde bilgisi olan kimse yoksa en kısa sürede en yakın sağlık kurumuna başvurması lazım. Orada çıkarılmalı kene. Kenenin çıkarılması yönünde kart, ip yöntemi ve pensle çıkarılması gibi birkaç yöntem var”

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