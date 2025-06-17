Kene paniğiyle ilgili uzmanlardan kritik uyarılar

Türkiye’de kene kaynaklı hastalıklar, özellikle Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA), son dönemde endişe verici bir artış gösterdi.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte kene popülasyonunun aktif hale gelmesi, özellikle kırsal bölgelerde yaşayanları tehdit etti.

Bilimsel araştırmalar ve uluslararası uzmanların görüşleri, bu tehlikenin ciddiyetini ortaya koyarken, doğru müdahale ve korunma yöntemlerinin hayati önem taşıdığı vurgulandı.

KENE POPÜLASYONU VE HASTALIK RİSKİ ARTIYOR

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye’de bu yana 10 binden fazla KKKA vakası tespit edildi ve bu vakaların önemli bir kısmı İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde yoğunlaştı. Özellikle Tokat, Sivas, Yozgat ve Çorum gibi illerde vaka sayılarında artış gözlemlendi.

Uzmanlar, Türkiye’de 56 kene türünün bulunduğunu ve son olarak tespit edilen Haemaphysalis longicornis adlı istilacı türün 30’dan fazla hastalık etkeni taşıyabileceğini belirtti. Bu türün, Asya kökenli olup İstanbul’da bir köpekte tespit edilmesi, kene tehlikesinin şehirlerde de artabileceğine işaret etti.

YANLIŞ MÜDAHALELER ÖLÜM RİSKİNİ ARTIRIYOR

Uzmanlar, kene ısırıklarına yanlış müdahalenin ciddi sonuçlara yol açabileceği konusunda uyardı.

İngiltere’deki Liverpool Tropikal Tıp Okulu’ndan Dr. Nicholas Beeching, kene çıkarırken alkol, kolonya, yağ veya ateş gibi yöntemlerin kullanılmasının virüs bulaşma riskini artırdığını vurgularak, “Kenelerde zehir değil, virüs bulaşımı söz konusu. Yanlış müdahaleler, virüsün kana karışmasını hızlandırabilir” dedi.

Beeching, kırsal alanlarda çalışanların düzenli kene kontrolü yapmasının kritik olduğunu ifade etti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, KKKA’nın küresel ölüm oranı %10-40 arasında değişirken, Türkiye’de erken müdahale ile bu oran %5’e kadar düşüyor. Ancak yanlış uygulamalar bu oranı artırabilir.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

Journal of Vector-Borne Diseases’ta yayımlanan bir araştırma, kene popülasyonunun kontrolünde düzenli ilaçlamanın önemine dikkat çekerken, yanlış ilaçlamaların çevreye zarar verebileceği konusunda uyardı.

Türkiye’de Hyalomma marginatum türünün KKKA virüsünün ana taşıyıcısı olduğu biliniyor.

Uzmanlar yaptığı açıklamada, bu türün özellikle Kelkit Havzası’nda yaygın olduğunu ve nem ile sıcaklığın kene popülasyonunu artırdığını belirtti. Ayrıca, küresel ısınmanın kuş göç yollarını değiştirmesi, kenelerin yeni bölgelere yayılmasını kolaylaştırdı.

UZMANLARDAN KORUNMA ÖNERİLERİ

Uzmanlar, kene ısırıklarından korunmak için açık renkli, uzun kollu kıyafetler giyilmesini ve vücudun düzenli kontrol edilmesini önerdi. Kene tutunması durumunda, çıplak elle dokunulmadan cımbızla çıkarılması ve hemen bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini vurguladı.

Uzmanlar yaptığı açıklamada, sosyal medyada kene popülasyonunda “olağanüstü artış” iddialarının gerçeği yansıtmadığını, ancak bireysel ve bölgesel önlemlerin gevşetilmemesi gerektiğini söyledi.

YENİ KENE TÜRÜ: HAEMAPHYSALİS LONGİCORNİS

Türkiye’de ilk kez tespit edilen Haemaphysalis longicornis türü, uzmanları endişelendirdi.

Japon bilim insanı Dr. Kandai Doi’nin Experimental and Applied Acarology dergisinde yayımlanan çalışması, bu türün hızlı yayılma potansiyeline sahip olduğunu gösterdi.

Sağlık Bakanlığı, bu türün KKKA virüsü taşıdığına dair kesin bir veri olmadığını belirtse de, çalışmaların devam ettiğini duyurdu.

HALK NE YAPMALI?

Uzmanlar, özellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşanların, çobanların ve sağlık çalışanlarının yüksek risk grubunda olduğunu belirtti.

Kene yönünden riskli alanlardan dönüldüğünde vücudun kulak arkası, koltuk altları, kasıklar ve diz arkası gibi bölgelerinin kontrol edilmesi önerildi.

Kene ilaçlarının kullanımı ve hayvan barınaklarının düzenli ilaçlanması da etkili korunma yöntemleri arasında yer aldı.

BİLİNÇLİ ADIMLAR HAYAT KURTARIR

Kene kaynaklı hastalıkların artışı, hem bireysel hem de toplumsal düzeyde önlem almayı zorunlu kıldı. Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, erken müdahale ve doğru korunma yöntemleriyle bu tehdidin kontrol altına alınabileceğini gösterdi.

Türkiye’de kene tehlikesine karşı farkındalık artırılmalı ve yanlış bilgilendirmelerden kaçınılmalı.

Uzmanlar, “Paniğe kapılmayın, ancak tedbiri elden bırakmayın” mesajını yineledi.