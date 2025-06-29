Kene riskine karşı kritik önlemler

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına karşı risk artıyor. Uzmanlar, özellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşanlar ile kırsal alanları ya da piknik yerlerini ziyaret eden vatandaşların bu dönemde daha dikkatli olması gerektiği konusunda uyardı.

Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Özkul, KKKA'nın keneler aracılığıyla bulaşan ve ciddi sonuçlara yol açabilen tehlikeli bir enfeksiyon hastalığı olduğunu belirterek, korunma yolları ve erken teşhisin önemine dikkat çekti. Özkul, "Hastalık genellikle kene ısırması yoluyla bulaşıyor. Ayrıca, hastalığı taşıyan hayvanların kanı veya vücut sıvılarıyla doğrudan temas da virüsün insana geçmesine neden olabiliyor. Kene, vücuda tutunduktan sonra virüsü kana karıştırarak hastalığın ortaya çıkmasına yol açabiliyor. Kene ısırmasından sonra hastalığın belirtileri genellikle 1 ila 3 gün içinde ortaya çıkıyor. Bu dönemde yüksek ateş, halsizlik, kas ve eklem ağrıları, baş ağrısı, karın ağrısı, bulantı ve kusma gibi şikayetler görülebiliyor. Hastalık ilerledikçe ciltte döküntülerle birlikte burun ve diş eti kanamaları gibi ciddi belirtiler de ortaya çıkabiliyor. Dr. Özkul, hastalıktan korunmak için özellikle kırsal alanlarda açık renkli ve uzun kollu giysiler tercih edilmesini, pantolon paçalarının çorap içine alınmasını ve vücutta kene kontrolünün düzenli olarak yapılmasını öneriyor. Kene tespit edildiğinde en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması hayati önem taşıyor. Ayrıca, hasta ya da hastalık şüphesi taşıyan hayvanlarla temastan kesinlikle kaçınılmalı" diye konuştu.

Kene tutunması durumunda ya da hastalık belirtileri ortaya çıktığında zaman kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini belirten Dr. Özkul, KKKA'nın erken tanı ve tedaviyle kontrol altına alınabilecek bir hastalık olduğunu hatırlattı.