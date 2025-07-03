Kene ve haşereyle mücadele için ilaçlama

Beylikdüzü Belediyesi ekipleri, havanın ısınmasıyla vatandaşların daha sağlıklı ve konforlu bir yaz geçirmesi için ilaçlama çalışmalarına başladı. Halk sağlığını korumak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında cadde, sokak, park, bahçe ve yeşil alanlarda çalışmalar sürüyor.

Aynı zamanda, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda çalışmalarını yürüten ekipler; uçkun, sivrisinek ve son günlerde artış gösteren kene vakalarına karşı ilaçlama yapıyor.

PARK VE BAHÇELERDE KENE İLAÇLAMALARI

Beylikdüzü Belediyesi ilaçlama ekipleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ilaçlama hizmetleri ile koordineli ve programlı bir şekilde ilçe genelinde çalışmaların gerçekleştiğini dile getiren Beylikdüzü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü İlaçlama Şefi İsmail Şengül, “Mahallelerimizde programlı bir şekilde, yaklaşık dört, beş ekip çalışarak ilaçlama yapıyoruz. Son dönemlerde artan kene vakalarına karşın Beylikdüzü’nde çok fazla vaka görülmese de vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda park ve bahçelerde kene ilaçlamaları da yapıyoruz. İlçe halkının yaz aylarını daha rahat ve sağlıklı geçirmesi için tüm gücümüzle çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.