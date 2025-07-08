Kene ve sineklere karşı mücadele sürüyor

Şişli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından mart ayı itibarıyla başlatılan kene, sinek ve larva mücadelesi aralıksız sürdürülüyor. Şu ana kadar bin 603 noktada ilaçlama işlemi yapıldı.

25 MAHALLEDE GECE İLAÇLAMASI

Yaz aylarının gelmesiyle yoğunluğunu artıran sivrisineklere karşın, gece ilaçlamaları ilçedeki 25 mahallede düzenli sürdürülüyor. Araç üstü ULV cihazı kullanılan çalışmalar, Şişli Belediyesi ekipleri tarafından titizlikle yürütülüyor.

PARK VE YEŞİL ALANLAR DÜZENLİ İLAÇLANIYOR

Ayrıca başta karasinek, bit, pire ve kene gibi haşerelerle mücadele kapsamında parklar, yeşil alanlar, sokaklar ve metruk binalar dahil olmak üzere geniş bir alanda 08.30-17.00 saatleri arasında düzenli ilaçlama yapılıyor. Yılın 6 ayında bu kapsamda bin 968 ilaçlama işlemi yapıldı.

Yıl boyunca sürdürülen fare mücadelesi ise özellikle rögarlar üzerinde yoğunlaştırıldı. Bu yılın ocak-haziran döneminde 2 bin 186’sı rögar olmak üzere toplam 4 bin 743 fare ilaçlaması gerçekleştirildi.