Keneleri mıknatıs gibi çekiyor! Sakın bu giysileri giymeyin

Yaz aylarında doğa yürüyüşleri ve piknikler keyifli olsa da, keneler gibi tehlikeli canlılar ciddi sağlık riskleri oluşturdu.

Son bilimsel araştırmalar, özellikle parlak renkli giysilerin keneleri çektiğini ortaya koyarak outdoor tutkunlarını uyardı.

Uzmanlar, kene kaynaklı Lyme hastalığı ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) gibi hastalıkların önüne geçmek için nötr ve açık renkli giysiler tercih edilmesi gerektiğini vurguladı.

İşte parlak renklerin keneleri nasıl çektiğine dair bilimsel bulgular ve uzman yorumlarıyla detaylar…

PARLAK RENKLER: KENELER İÇİN ADETA BİR DAVETİYE

Kırmızı, sarı, turuncu gibi parlak renkler, kenelerin dikkatini çekerek giysilere tutunmalarını kolaylaştırdı.

ABD’deki Yale Üniversitesi’nden entomolog Dr. Kirby C. Stafford III, kenelerin renk algısının sınırlı olduğunu, ancak parlak renklerin yüksek kontrast oluşturduğunu belirtti:

“Parlak renkler, keneler için görsel bir uyarıcı gibi davranıyor.”

Journal of Medical Entomology’de yayımlanan bir çalışma, kırmızı ve sarı renkli yüzeylerin keneleri %40 daha fazla çektiğini, beyaz ve bej gibi nötr renklerin ise çekiciliği azalttığını gösterdi.

Kene tehlikesine karşı uzmanlardan acil çağrı

İngiltere’deki Bristol Üniversitesi’nden parazitoloji uzmanı Prof. Dr. Richard Wall, kenelerin hareketli ve parlak nesnelere yöneldiğini ifade etti:

“Doğada kırmızı bir tişört, keneler için bir hedef tahtası gibi.”

Araştırmalar, kenelerin özellikle 400-600 nanometre dalga boyundaki renkleri (kırmızı, sarı) algıladığını ve bu renklere daha sık yöneldiğini doğruladı.

Uzmanlar, doğa aktivitelerinde açık gri, beyaz veya haki gibi renklerin tercih edilmesini önerdi.

KENE RİSKİ VE SAĞLIK TEHDİTLERİ

Keneler, Lyme hastalığı, KKKA, babeziyoz ve anaplazmoz gibi ciddi hastalıkların taşıyıcısı.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) verilerine göre, küresel çapta kene kaynaklı hastalıklar son 10 yılda %15 artış gösterdi. ABD’deki Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), her yıl 500 bin Lyme hastalığı vakası rapor ediyor. Türkiye’de ise KKKA vakaları, özellikle Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde artış gösterdi.

Avustralya’daki Sydney Üniversitesi’nden enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Cameron Webb, kene ısırıklarının erken fark edilmesinin hayati olduğunu vurguladı:

“Parlak renkler, kenelerin giysilere tutunmasını kolaylaştırıyor. Açık renkli kıyafetler ise keneleri tespit etmeyi kolaylaştırır.”

The Lancet Infectious Diseases’te yayımlanan bir çalışma, kene ısırıklarının %70’inin giysilerden cilde geçtiğini ve açık renk giysilerin bu riski %25 azalttığını gösterdi.

GÜVENLİ GİYSİLER İÇİN BİLİMSEL ÖNERİLER

Renk Seçimi: Beyaz, açık gri, bej veya haki gibi nötr renkler tercih edin. Parlak kırmızı, sarı ve neon renklerden kaçının.

Kumaş Türü: Sıkı dokunmuş, pürüzsüz kumaşlar kenelerin tutunmasını zorlaştırır. Polyester veya naylon karışımlı kumaşlar öneriliyor.

Koruyucu Spreyler: Permetrin içeren böcek kovucular, giysilere uygulanarak keneleri uzak tutabilir. Environmental Health Perspectives’ta yayımlanan bir çalışma, permetrinle işlenmiş giysilerin kene tutunmasını %90 azalttığını gösterdi.

Kapalı Giysiler: Uzun kollu tişörtler, pantolonlar ve çoraplar, cildi korur. Pantolon paçalarını çorap içine sokmak etkili bir önlem.

Kontrol: Doğa aktivitelerinden sonra giysileri ve vücudu dikkatlice kontrol edin. Keneler, genellikle diz arkası, koltuk altı ve kasık gibi sıcak bölgelere tutunuyor.

İngiltere’deki Oxford Üniversitesi’nden Prof. Dr. Sarah Randolph, “Kene riski, doğru önlemlerle büyük ölçüde azaltılabilir. Giysi seçimi, bu önlemlerin en basit ama etkili adımlarından biri” dedi.

DOĞADA GÜVENLİ KALMAK İÇİN EK ÖNLEMLER

Kene riskini azaltmak için giysi renginin ötesinde alınabilecek başka önlemler de var.

Dr. Kirby C. Stafford III, patikalarda yürümeyi ve yüksek otlardan kaçınmayı önerdi:

“Keneler, genellikle 1 metre yüksekliğe kadar olan bitkilerde bekler.”

CDC, doğa aktivitelerinden sonra giysilerin yüksek ısıda yıkanmasını ve kurutucuda kurutulmasını tavsiye ediyor; bu, keneleri öldürmede %95 etkili.

DOĞADA GÜVEN, SOFRADA HUZUR!

Parlak renkli giysilerin keneleri çektiği bilimsel olarak kanıtlanırken, açık ve nötr renkler doğada güvenliğin anahtarı olarak öne çıktı.

Uzman görüşleri ve araştırmalar, doğru giysi seçimiyle kene kaynaklı hastalıkların büyük ölçüde önlenebileceğini gösterdi.

Doğa tutkunları, beyaz, gri veya haki tonlarda giysilerle hem güvenli hem de keyifli bir deneyim yaşayabilir.