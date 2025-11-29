Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'un hafta içi Bodo/Glimt'i deplasmanda yendiği karşılaşmada oyuna sonradan girerek yaptığı asistle galibiyetin mimarlarından olan ve maçın oyuncusu seçilen Kenan Yıldız, etkileyici performansını Serie A'ya da taşıdı.

Serie A'nın 13. haftasında evinde Cagliari ile karşılaşan Juventus'ta Kenan Yıldız attığı iki golle ilk yarıya damgasını vurdu.

Esposito'nun 26'ıncı dakikada attığı golle 1-0 geri düşen Juventus, Kenan Yıldız'ın 27 ve 45'te attığı gollerle devreye 2-1'lik üstünlükle girdi.