Kenny Arroya ile ilgili flaş gerçek ortaya çıktı: Annesi açıkladı

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Kenny Arroya ile ilgili flaş gerçek ortaya çıktı: Annesi açıkladı

Beşiktaş’ın yeni transferi Arroyo hakkında çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı. Flaş açıklama genç oyuncunun annesinden geldi.

Beşiktaş ara transferde genç oyunculara yöneldi. Siyah beyazlıların dikkat çeken transferlerinden biri Keny Arroyo oldu. Siyah beyazlılar Ekvadorlu kanat oyuncusu ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı. Oyun tarzı Real Madrid’in yıldızı Vinicius JR’a benzetilen Arroyo’nun Beşiktaş forması ile nasıl bir oyun oynayacağı merakla bekleniyor.

Arroyo ile ilgili en dikkat çeken unsurlardan biri de Beşiktaş’ın genç oyuncuya 10 numaralı formayı vermesi oldu. Geçmişte Sergen Yalçın ve Mehmet Özdilek gibi efsane oyuncuların giydiği 10 numaralı formayı alan genç oyuncu ile ilgili flaş bir gerçek ortaya çıktı.

Genç oyuncunun annesi Silvia Andrado konuyla ilgili yaptığı açıklamada çarpıcı bir gerçeği ortaya çıkardı. Andrado, oğlunun 10 numaralı formayı istemediğini belirterek bu talebin Beşiktaş’tan geldiğinin altını çizdi.

Andrado konuyla ilgili şunları söyledi:

"10 numarayla ilgili olarak, birçok yorumcunun söylediğinin aksine o istemedi. Oğlum, 10 numarayı talep etmedi, 7 numarayı istedi. Kulüp, ona 10 numarayı vermeye karar verdi. Kendisiyle gurur duyuyor. Bana 'Anne, elimden gelen her şeyi yapmalıyım ve kendimi kanıtlamalıyım. Bana 10 numarayı vereceklerini hiç beklemiyordum ama bu numaraya layık olacağım. Sahada fark yaratacağım, anne' dedi."

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