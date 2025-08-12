Kent içi raylı sistem ve demir yolu araçları alım esasları düzenlendi

Kaynak: AA
Kent içi raylı sistem ve demir yolu hatlarında kullanılacak araç alımlarına yönelik ihalelerde Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak yabancı para cinsinden teklif verilmesi mümkün olacak.

Kamu İhale Kurumunun Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklikle, yönetmeliğin, yabancı para birimi cinsinden teklif verilebilecek ihalelere ilişkin hükmü düzenlendi.

Buna göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından kent içi raylı sistem ve demir yolu hatlarında kullanılacak araç alımlarına ilişkin gerçekleştirilecek ihalelerde, Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınmak kaydıyla, tekliflerin yabancı para birimleri cinsinden verilebilmesi ve sözleşme konusu işin ödemelerinde yabancı para birimlerinin kullanılabilmesi mümkün olacak.

