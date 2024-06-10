Kent Lokantaları furyası devam ediyor. Osmangazi Belediyesi Halk lokantası açtı

Kent Lokantaları furyası Türkiye genelinde yayılmaya devam ediyor. CHP’li Bursa Osmangazi Belediyesi ilçedeki ilk lokantasını açtı. Halk Lokantası adı verilen lokantada vatandaşlara uygun fiyattan 4 çeşit yemek imkanı sunuluyor.

4 çeşit yemeğin 80 liradan satışa sunulduğu Osmangazi Belediyesi Halk Lokantası hafta içi her gün saat 11.00 ila 15.00 arasında hizmete açık olacak. Lokantanın açılışına katılan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın lokantanın açılışına katıldı.

Her gün aynı anda 300-350 kişiye yemek verebilme kapasitesinde olan Halk Lokantası hakkında konuşan belediye başkanı amaçlarının esnafa rakip olmak değil, dar gelirli vatandaşlara uygun fiyattan yemek hizmeti vermek olduğunu söyledi.

ADIMI İBB ATTI BELEDİYELER TAKİP ETTİ

2019 yılında rakibi Binali Yıldırım’dan daha fazla oy alan Ekrem İmamoğlu, 2019 yılında İBB başkanlık koltuğuna oturdu. 2019-2024 arasındaki 5 yıllık süreçte merkezi hükümetle çoğu zaman anlaşamayan Ekrem İmamoğlu, Kent Lokantalarını açtı.

3 çeşit yemeği 40 liradan satışa sunan İBB yönetimi, İstanbul’un birçok ilçesinde Kent Lokantalarını hizmete sundu. 2024 yerel seçimlerine yaklaşırken İmamoğlu’nun rakibi tarafından Kent Lokantaları ‘basit, sıradan’ bir atılım olarak görülmüş ve basına bu şekilde beyanatlar verilmişti.

Yerel seçimlerde rakibine 10 puandan fazla oy farkı atan İmamoğlu’nun, oylarını bu denli yükseltmesine sebep olarak gösterilen icraatları arasında Kent Lokantaları öne çıktı.

Yeni İBB yönetimi tarafından yapılan ilk belediye meclisi toplantısında AKP’li meclis grup başkanvekili seçim öncesinde söylenen ifadelerin tam zıttını kullanarak Kent Lokantalarının topluma yararlı bir icraat olduğunu, kendilerinin de bunu desteklediklerini söylemiş ve bu ifadeler çokça konuşulmuştu.

Takip eden tarihlerde ise birçok belediyeyi AKP’den alan CHP yönetimi kazandığı belediyelerin birçoğunda Kent Lokantalarını bazen aynı bazen farklı isimler ile açarak dar gelirli vatandaşların hizmetine sundu.

Vatandaşlar tarafından beğenilen bu icraata sessiz kalmayan AKP ve diğer partilerin belediyeleri, yönettiği ilçelerde Kent Lokantalarını açmaya başladı.