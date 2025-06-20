Kent Lokantalarında fiyat değişti!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kent Lokantalarında fiyat değişti!

Gördüğü yoğun ilgiyle faaliyet gösteren Kent Lokantasında fiyatlara zam geldi. Her zaman sıraların olduğu Kent Lokantalarına zam sonrası ilginin devam edip etmeyeceği merakla bekleniyor.

İBB Meclisi'nde kabul edilen revize ücret tarifesiyle sosyal hizmetlerde artışlar yapıldı.

Kent Lokantası menüsü 40 TL'den 70 TL'ye çıkarken, belediye kreşlerinde aylık ücret 5 bin TL oldu.

İBB Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğü’nün 2025 yılına ilişkin revize ücret tarifesi teklifi mecliste görüşülerek oy çokluğu ile kabul edildi.

Karar kapsamında, uygun fiyatlı yemek sunan Kent Lokantalarında menü fiyatı 40 TL'den 70 TL'ye çıkarıldı. Menüde çorba, ana yemek, yardımcı yemek, salata, ekmek ve su yer alıyor.

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