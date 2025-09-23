Kent Lokantası 135 bin kişiyi doyurdu

YENİÇAĞ - Ordu / Ali Yazan

Altınordu İlçe Belediyesi'nin sosyal belediyecilik vizyonuyla hayata geçirdiği Kent Lokantası, birinci yılını geride bıraktı. Sağlıklı ve ekonomik yemek imkânı sunan lokantalardan bugüne kadar 135 bin 387 öğün yemek servis edildi.

Altınordu İlçe Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışının en güzel örneklerini hayata geçirmeye devam ediyor. Vatandaşlara ekonomik ve sağlıklı yemek imkânı sunan Kent Lokantası, birinci yılını kutluyor. Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe'nin göreve gelmesinin ardından açılan Kent Lokantaları, belediye hizmet binası ve Düz Mahalle'deki iki ayrı şubesiyle binlerce kişinin yüzünü güldürdü.

Sadece 95 TL karşılığında dört çeşit sağlıklı, lezzetli ve hijyenik yemek sunan Kent Lokantaları, özellikle dar gelirli ailelerden emeklilere, işçilerden öğrencilere kadar toplumun her kesiminin günlük sıcak yemek ihtiyacını karşıladı. Lokantalardan bugüne kadar 135 bin 387 öğün yemek servis edildi.

VATANDAŞLAR MEMNUN

Kent Lokantası'nda yemek yiyen vatandaşlar, uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Dilek Özcan, Kent Lokantasının çalışanlar için çok güzel bir katkı olduğunu belirterek, "Çalıştığımız şirkette yemeğimiz olmadığı için her öğlen burayı tercih ediyoruz. Hem doyurucu, hem sağlıklı hem de bütçemize çok uygun. Bir ekmek içi alsak 150 TL'den aşağı değil. Burada yarı fiyatına dört çeşit yemek yiyoruz. Aylık olarak hesapladığımızda ben, cebimde para kaldığını hissediyorum." dedi.

Neriman Aksu ise "Dışarıda bir tabak çorba 150-200 lira. Burada 5-6 tabak yemek 95 lira. Çok iyi bir hizmet" diye konuştu. Ali Abbas Aktaş da lokantanın yaşlılara, kimsesi olmayanlara deva olduğunu dile getirdi ve "Burada insanlar karnını doyurabiliyor. Fakir fukara kalmıyor. Burası herkese örnek oldu" dedi.

ORTA GELİR GRUBUNA HİTAP EDİYOR

Serpil Turgut, restoranlardaki yüksek fiyatlar nedeniyle Kent Lokantasını tercih ettiğini ifade ederek, "Burayı tercih etmemin başlıca nedenlerinden birisi evimizde yediğimiz yemekler olması ve fiyatlarının çok uygun olması. Bu çok güzel bir uygulama. Özellikle orta direk ailelere hitap ediyor" ifadelerini kullandı. Yüksel Yılmaz da, "Başka bir yerde yemek yesek en ucuz yemek 250-300 lira. Burası çok uygun ve herkese hitap ediyor. Çok memnunuz. Yapanlardan Allah razı olsun" diyerek memnuniyetini belirtti.