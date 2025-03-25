Kent Lokantası açıldı-kapandı tartışması devam ediyor! Görüntü paylaşıldı

Şişli Belediyesi'ne Resul Emrah Şahan'ın yerine İçişleri Bakanlığı'nca kayyum olarak atanan Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen'in Şişli'deki kent lokantalarını kapattığı iddiasına İletişim Başkanlığı, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama gelmişti.

İletişim Başkanlığı, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklama şu şekildeydi;

Şişli Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cevdet Ertürkmen tarafından böyle bir karar alınması söz konusu değildir.

RESUL EMRAH ŞAHAN'DAN AÇIKLAMA

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu olan Resul Emrah Şahan'dan bu gelişmeler üzerine yeni bir açıklama geldi. Şahan, görüntüleri de paylaştı.

Şahan sosyal medyadaki X hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"Gezici Kent Lokantamız çalışıyor olsaydı Şişli Cami önünde hizmet verecekti, bugünse belediyemizin garajına çekilmiş durumda. Sabit Kent Lokantalarımızın kapıları ise kapalı durumda. Bugün Kent Lokantalarının kapatılmasını sözlü talimat verenler ve sonrasında yalanlayanlar tek bir sorunun cevabını versin: Bu fotoğraflarda görüldüğü üzere Kent Lokantaları neden kapalı?

Bu kavga gözü doymayanlarla karnı doymayanlar arasındadır!

Mücadelemiz de hizmetlerimiz de devam edecek."