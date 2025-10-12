Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kayapınar ilçesinde trafik konforunu ve güvenliğini artırmak amacıyla 16 bin 900 metrelik 8 caddeyi kapsayan kapsamlı bir yenileme çalışması başlattı. Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent merkezindeki yol yapım ve iyileştirme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.





Çalışmalarına Kayapınar Caddesi'nde başlayan ekipler, asfalt sökümünü tamamladıkları 2,5 kilometre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindeki yola 12 bin ton sıcak asfalt serimine başladı. Asfalt serimini Kayapınar ilçesinin diğer önemli caddelerinde sürdürecek olan Daire Başkanlığı'nın hedeflediği asfalt miktarları ve cadde detayları şöyle: 3 kilometre uzunluğundaki Nazım Hikmet Caddesi'ne 13 bin ton; bin 400 metre uzunluğundaki Musa Anter Caddesi'ne 6 bin ton; 4,8 kilometre uzunluğundaki Abdulkadir Aksu Caddesi'ne 20 bin ton; 800 metre uzunluğundaki Jiyan Caddesi'ne 3 bin 400 ton; 1 kilometre uzunluğundaki Baba Tahir Caddesi'ne 4 bin ton; 2,2 kilometre uzunluğundaki Bedri Ayseli Caddesi'ne 9 bin 400 ton; ve 1,2 kilometre uzunluğundaki Mesut Yılmaz Caddesi'ne 5 bin 100 ton olmak üzere toplam 73 bin 900 ton asfalt serimi gerçekleştirilecek. Tüm bu caddelerin genişliği 30 metre olarak belirlendi.





Öte yandan, Fırat Bulvarı'nın Çevre Yolu ile Stadyum arasındaki yaklaşık 1,2 kilometrelik kısmında zemin zayıflığı, oturmalar ve ciddi bozulmalar tespit edildi. Bu güzergâhta hem zemini güçlendirmek hem de eksik olan kaldırım, aydınlatma ve peyzaj imalatlarını tamamlayarak modern bir ulaşım aksı oluşturmak amacıyla kapsamlı bir düzenleme çalışmasına start verildi.



Bu kapsamdaki çalışmalarla; iki tabaka halinde 17 bin 500 ton sıcak asfalt serimi, 12 bin metrekare kaldırım imalatı, 65 dekoratif aydınlatma direği montajı, 190 adet ağaç dikimi ve peyzaj düzenlemesi gerçekleştirilecek. Fırat Bulvarı bu sayede daha güvenli, konforlu, estetik ve uzun ömürlü bir yapıya kavuşacak.