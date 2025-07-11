Kent ormanı esmasında sıra dışı karşılaşma

Kaynak: İHA
Kent ormanı esmasında sıra dışı karşılaşma

Eskişehir kent ormanında özgürce gezen tilki ve tavşan, doğaseverlere unutulmaz bir yürüyüş deneyimi yaşattı.

Doğa Eskişehir Grubu, hafta sonu düzenlediği 8 kilometrelik kent ormanı doğa yürüyüşünde unutulmaz anlara tanıklık etti. Şehrin stresinden uzaklaşmak ve doğayla vakit geçirmek amacıyla yapılan yürüyüş sırasında katılımcılar bir tilki ve bir tavşanla karşılaştı. Doğa tutkunları, gördükleri bu anları fotoğraflayarak ölümsüzleştirdi. Grubun üyeleri, doğal yaşamın korunmasına ve farkındalığın artmasına katkıda bulunmak için bu tür yürüyüşleri düzenli olarak gerçekleştirdiklerini belirtti.

Gözlerden uzak orman patikalarında hayvanların doğal ortamlarında özgürce dolaşması, katılımcılara büyük bir heyecan yaşattı. Grup, tüm Eskişehir halkını doğaya saygılı bir şekilde bu güzellikleri keşfetmeye davet ediyor.

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