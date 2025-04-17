Kent Uzlaşısı, DEM ve AF

31 Mart yerel seçimi öncesi CHP ile DEM Parti bazı il ve ilçelerde, "Kent Uzlaşısı" çerçevesinde uzlaşmış, DEM Parti, Mersin'de Büyükşehir ve Akdeniz belediyeleri, İstanbul'da Esenyurt ve Sancaktepe belediyelerinde aday çıkarmayarak CHP adaylarını destekledi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 23 Şubat 2024'te şöyle dedi:

"Kent uzlaşısı diyerek Kandil'le uzlaşı arayışına girmesi, CHP'nin bu ülkeyle ve bu milletle hiçbir ortak noktasının kalmadığına işaret ediyor."

Hatırladınız değil mi?

2 partinin seçimde ittifak yapması suçmuş (!) Erdoğan’a göre…

Kandil’le uzlaşı arayışı suçmuş (!) Erdoğan’a göre…

İlk siyasi infaz Esenyurt belediye başkanı Ahmet Özer’e yapıldı ve 30 Ekim 2024’te tutuklandı.

Ekrem İmamoğlu 19 Mart 2025'te birçok kişiyle birlikte göz altına alındı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı belirlemek üzere önseçim yaptığı 23 Mart'ta, "Kent Uzlaşısı soruşturması" kapsamında birçok kişiyle birlikte tutuklandı.

31 Mart 2024’te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde CHP ve DEM "Kent Uzlaşısı” yapmadılar ki.

DEM aday gösterdi ve Meral Danış Beştaş yüzde 2.12 oy aldı.

İmamoğlu 24 gündür tutuklu ve bir çok partinin yetkilileri kendisini ziyaret ediyorlar.

Kent Uzlaşısı var değil mi?

O halde DEM’in eş başkanları ya da heyeti İmamoğlu’nu neden ziyaret etmiyor?

Etmezler çünkü DEM Saray Uzlaşısı olarak evrildi.

Erdoğan ve Bahçeli’nin en değer verdiği, en sevdiği parti oluverdiler.

Çünkü Yeni Anayasa için DEM’i kullanmaya ihtiyaçları var.

Erdoğan’ın yeni anayasa ile ömür boyu seçilme hakkı kazanması için DEM’i kullanmaya ihtiyaçları var.

Al Öcalan’ı ver Erdoğan’a adaylığı ya da;

Al Öcalan’ı ver yeni Anayasayı…

2. Çözüm süreci kapsamında DEM’lilerle cumhurbaşkanı makamında görüşen sen değil misin Erdoğan?

2. Çözüm sürecinde MHP, DEM, PKK ve Öcalan aracılığı ile “Kandil'le uzlaşı arayışına giren” sen değil misin Erdoğan?

Ey Cumhuriyet Savcıları;

Eğer CHP’nin DEM’lilerle yaptığı Kent Uzlaşısı suçsa,

MHP ve AKP iktidarının DEM’le yaptığı Saray Uzlaşısı suç değil mi?

"Bahçeli ile birlikte !Teröre son’ diyerek Kandil'le uzlaşı arayışına girmeniz, AKP'nin ve MHP’nin bu ülkeyle ve bu milletle hiçbir ortak noktasının kalmadığına işaret ediyor" dersek haksız mıyız Erdoğan?

DEM’liler ve önceki türevleri bugüne kadar, “PKK terör örgütü” dediler mi Erdoğan?

Önce PKK’nın terör örgütü olduğunu kabul etmeleri gerekmez mi?

PKK kendisini feshederse, terörist başı olan Karayılan ve Bayık başta kırmızı bültenle aranan PKK’lı teröristler yargılanmak için Türk adaletine teslim olacaklar mı?

Yoksa 1. Çözüm sürecinde olduğu gibi çadır mahkemesi kurulup bu teröristler de Öcalan gibi af mı edilecek?

Salı akşamı yazımın bu noktasına geldiğimde başarılı gazeteci kardeşim Alican Uludağ özel haberini sosyal medyada şöyle patlattı.

“Adalet Bakanlığı, ceza yargı paketi/infaz indirim paketine ilişkin çalışmasını tamamladı. 55 bin hükümlünün tahliye edilmesinin yolu açıldı.”

Uludağ iki önemli bilgi de verdi.

Birincisi; Bakanlık çalışmayı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunacak.

İkincisi ise tam da bu yazımın konusudur:

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yarın DEM Heyeti ile görüşüp taleplerini alacak.

Açıkçası PKK’lıların nasıl affedileceği karara bağlanacak.

Ve böylece Öcalan’a ve PKK’lı teröristlere de af gelecek af…

Rahşan affı ve sonuçları da unutulmasın…