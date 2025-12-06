'Kent Uzlaşısı' operasyonuyla tutuklanıp görevden uzaklaştırılan ve yaklaşık bir yıl sonra özgürlüğüne kavuşan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Van'da önemli açıklamalarda bulundu.

'SOMUT BİR TAKIM ADIMLARIN ATILMASI LAZIM'

'Barışa karşı olan inancın yükselmesi açısından somut birtakım adımların atılması lazım' sözlerini sarf eden Özer, ‘Tutuksuz yargılanma olmalı. Kayyum meselesine son verilmesi lazım. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ve Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının uygulanması gerekir. Bir taraftan barış sürecini yürütürken, diğer taraftan ana muhalefet partisine operasyonlara başvurmamak gerekir’ dedi.

Cezaevinden çıktıktan sonra buruk bir sevinç yaşadığını dile getiren Özer, ‘Çünkü içeride arkadaşlarımız bulunuyor. Başta Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu olmak üzere 16 tane belediye başkanı şu anda içeride. Siyasiler var. Aynı zamanda Van'ın eski Büyükşehir Belediye Başkanı Bekir Kaya 8 yıldır orada sessiz sedasız yatıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı benim yakın dostum' ifadelerini kullandı.

'BARIŞ SÜRECİ İÇİN SOMUT ADIMLAR ATILMASI LAZIM'

3'ü CHP'den olmak üzere, 10'u DEM'den olmak üzere 13 belediyeye de kayyum atandığını hatırlatan Özer, 'bir de bununla beraber Türkiye bir barış süreci yaşıyor. Ben buradan Van'da bir çağrıda bulunmak istiyorum. Biz barışı amasız fakatsız destekliyoruz. Ancak barışla ilgili gelişmelerin daha sonuç alıcı insanların umutlarının büyümesi, barışa karşı olan inancın yükselmesi açısından somut bir takım adımların atılması lazım. Yaklaşık bir yıldır komisyon çalışıyor. Artık somut adımlara ihtiyaç var' dedi.

'MUHALEFET PARTİSİNE OPERASYON YAPMAMAK GEREKİR'

Bir taraftan barış sürecini yürütürken, diğer taraftan ana muhalefet partisine operasyonlara başvurmamak gerekir. Bunların artık son bulması gerekir. Şimdi komisyon raporunu hazırlıyor. Birtakım hukuki düzenlemeler olacak. Demokratikleşme ile ilgili adımlar olacak ve Türkiye onurlu ve kalıcı bir barışla yoluna devam edecek. Kalıcı ve onurlu bir barışın gerçekleşmesi için üstüme düşen her türlü sorumluluğu yerine getireceğim."