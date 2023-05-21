Kent'in ayrılığı kesinleşti. Eski hocası duyurdu

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde ilk sıralarda yer alan İngiliz kanat oyuncusu Ryan Kent hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Ryan Kent'in Brstol City'deki teknik direktörü Lee Johnson, çarpıcı açıklamalarda bulundu.



İşte Lee Johnson'un açıklamaları;

-Ryan, çok olgunlaştı ve harika bir oyuncu haline geldi. Bize karşı oynadığında da müthiş bir performans göstermişti. Onu Bristol City'e ilk getirdiğimde şartlar çok sağlıklı değildi ve o da bazı sorunlar yaşamıştı. Şu anda bildiğimiz Ryan Kent değildi. Ona bir türlü istikrarlı şekilde süre verememiştik. Ancak tüm eski oyuncularımı olduğu gibi onu da hala takip ediyorum ve gösterdiği performanstan ötürü gurur duyuyorum.

-Ryan bu yaz ne karar alırsa alsın çok başarılı olacağına inanıyorum. Rangers'tan ayrılacak gibi duruyor. İnsanlar onun istatistikleri hakkında konuşup duruyor ancak o, her zaman takımı sırtlayan isim olmayı başardı çünkü çok keskin özelliklere sahip. Rakip savunmanın üzerine gidip iki taraftan da hücum edebiliyor ve skor katkısı yapmaya çok yatkın bir oyunu var.