Kentin tek fabrikasında üretim durdu. 8 ülkeye ihracat yapıyor

Tunceli’nin tek tekstil fabrikası Peri Tekstil’de üretim tamamen durdu. Avrupa’nın 8 ülkesine ihracat yapan fabrika, kötü çalışma koşulları, hak gaspları nedeniyle 56 gündür grevde. Polonya, Almanya, İngiltere, Fransa, Rusya, İspanya, Çek Cumhuriyeti ve Romanya’ya ürün gönderen fabrika, kent ekonomisi için kritik bir öneme sahipti. Ancak işçilerin yaşadığı sorunlar, üretimin durmasına ve istihdam krizinin derinleşmesine yol açtı.

Sorunlar, birkaç ay önce fabrika servisinde işçiler arasında yaşanan sözlü bir tartışmayla alevlendi. Tartışma sonrası 17 işçi, yönetim tarafından çağrıldıkları odada hakaret ve tehditlere maruz kaldı. Bu tutumu protesto ederek işi bırakan işçiler, BİRTEK-SEN sendikasına üye oldu ve kötü koşullara karşı mücadele başlattı. Grev, kısa sürede büyüyerek fabrikanın üretimini durdurdu.

İşveren, işçilerin işe dönme taleplerini reddetti ve sendikal faaliyetlere baskı uyguladı. BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen, fabrikadaki sorunların yıllardır devam ettiğini belirtti. Türkmen, işçilerin resmi tatillerde ve fazla mesailerde yasalara aykırı şekilde düşük ücretlerle çalıştırıldığını, haklarını talep ettiklerinde ise tehdit edildiklerini söyledi.

İş kazalarına karşı duyarsız bir tutum sergilendiğini vurgulayan Türkmen, “Bir kadın işçinin parmağı makinada neredeyse kopuyordu. Yetkilinin ilk sorusu ‘Kumaşa kan bulaştı mı?’ oldu. İşçinin sağlığı hiçe sayıldı” dedi.

Ayrıca, taziye izni isteyen bir işçiye “Zaten ölmüş, sen mi dirilteceksin?” denilerek izin verilmediğini aktardı. Türkmen, işverenin Tunceli’deki işsizlik ve yoksulluğu kullanarak işçileri sindirdiğini, içerideki çalışanları grevcilere karşı kışkırttığını ifade etti.

“Patron, ‘Fabrika kapanırsa işsiz kalırsınız’ diyerek baskı kuruyor. İşçileri sendikaya karşı propaganda için kurumlara gönderiyor” dedi. İşe dönmek isteyen işçilerin sendika üyeliği nedeniyle kapıdan çevrildiğini belirten Türkmen, “Hukuksuzlukta ısrar eden patron, fabrikanın kapanmasından sorumludur” diye konuştu.