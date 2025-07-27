Kentler depreme nasıl hazırlanır? Prof. Dr. Naci Görür maddeler halinde sıraladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kentler depreme nasıl hazırlanır? Prof. Dr. Naci Görür maddeler halinde sıraladı

Türkiye, aktif fay hatları üzerinde yer alması nedeniyle hem sık sık büyük depremlerle sarsılıyor hem de ciddi bir deprem tehdidi altında bulunuyor. Uzmanlar, özellikle Marmara ve Doğu Anadolu bölgelerinde meydana gelebilecek olası depremler konusunda uyarılarını sürdürüyor.

Prof. Dr. Naci Görür, depreme karşı bileşenlerin nasıl hasarlar alacağının belirlenmesi gerektiğine sosyal medyadan vurgu yaptı.

"DEPREMİN NE ZAMAN OLACAĞINI DÜŞÜNMEYİN"

Prof. Dr. Naci Görür, depremin ne zaman olacağının düşünülmemesi, depreme her zaman hazır olunmasını gerektiğinin de altını çizdi:

1-Kenti depreme belediye hazırlar. Hükümet ve halk yardımcı olur. Belediye kendi içinde organize olarak, aşağıdaki kent bileşenleri konularında işleri yürütecek koordinatörler seçer: Yönetim koordinatörü, halk koordinatörü, altyapı koordinatörü, yapı stoku koordinatörü, ekosistem ve çevre koordinatörü ve ekonomi koordinatörü. Belediye Başkanı işin başı ve genel koordinatördür.

2- Kentinizdeki tehlikenin (depremin) konumunu, özelliğini, uzunluğunu, kollarını, derinliğini, deprem kapasitesini, tekerrür periyodunu, vb. belirleyin

3-Kentinizin “mikrobölgeleme” çalışmasını yaptırın.

4- Belirlenen depreme karşı kent bileşenlerinin nasıl hasarlar alacağını belirleyin.

5-Daha sonra bu bileşenleri deprem gelmeden önce hasara karşı dirençli hale getirin

6-Depremin ne zaman olacağını düşünmeyin. Ne zaman olursa insanımız ölecektir. Ha sen, ha ben. Siz daima hazır olun. Cenge hazır olmak için devamlı güçlü ordu gerekir. Anadolu’nun lafıyla 'Sen eşeğini sağlam kazığa bağla' da. Sevgiyle."

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Kentler depreme nasıl hazırlanır? Prof. Dr. Naci Görür maddeler halinde sıraladı