Kentler depreme nasıl hazırlanır? Prof. Dr. Naci Görür maddeler halinde sıraladı

Prof. Dr. Naci Görür, depreme karşı bileşenlerin nasıl hasarlar alacağının belirlenmesi gerektiğine sosyal medyadan vurgu yaptı.

"DEPREMİN NE ZAMAN OLACAĞINI DÜŞÜNMEYİN"

Prof. Dr. Naci Görür, depremin ne zaman olacağının düşünülmemesi, depreme her zaman hazır olunmasını gerektiğinin de altını çizdi:

DEPREM DİREÇLİ YERLEŞİM ALANLARI İNŞA ETMEK İÇİN YAPILMASI GEREKENLERİ İSTEK ÜZERİNE MADDELER HALİNDE TEKRARLIYORUM: 1-Kenti depreme belediye hazırlar. Hükümet ve halk yardımcı olur. Belediye kendi içinde organize olarak, aşağıdaki kent bileşenleri konularında işleri yürütecek… — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) July 26, 2025

1-Kenti depreme belediye hazırlar. Hükümet ve halk yardımcı olur. Belediye kendi içinde organize olarak, aşağıdaki kent bileşenleri konularında işleri yürütecek koordinatörler seçer: Yönetim koordinatörü, halk koordinatörü, altyapı koordinatörü, yapı stoku koordinatörü, ekosistem ve çevre koordinatörü ve ekonomi koordinatörü. Belediye Başkanı işin başı ve genel koordinatördür.

2- Kentinizdeki tehlikenin (depremin) konumunu, özelliğini, uzunluğunu, kollarını, derinliğini, deprem kapasitesini, tekerrür periyodunu, vb. belirleyin

3-Kentinizin “mikrobölgeleme” çalışmasını yaptırın.

4- Belirlenen depreme karşı kent bileşenlerinin nasıl hasarlar alacağını belirleyin.

5-Daha sonra bu bileşenleri deprem gelmeden önce hasara karşı dirençli hale getirin

6-Depremin ne zaman olacağını düşünmeyin. Ne zaman olursa insanımız ölecektir. Ha sen, ha ben. Siz daima hazır olun. Cenge hazır olmak için devamlı güçlü ordu gerekir. Anadolu’nun lafıyla 'Sen eşeğini sağlam kazığa bağla' da. Sevgiyle."