Kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında bitişikteki bina zarar gördü

Kaynak: DHA
Kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında bitişikteki bina zarar gördü

Bahçelievler’de kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında bitişikteki binanın kolonları zarar gördü.

Bahçelievler'de kentsel dönüşüm kapsamına alınan 6 katlı binanın yıkımı sırasında bitişiğindeki apartmanın kolonları hasar gördü. Belediye ekiplerince tedbiren tahliye edilerek mühürlenen binada yaşayanlar çevredeki otellere yerleştirilirken binadan karot örneği alınacağı öğrenildi.

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Olay, saat 16.00 sıralarında Soğanlı Mahallesi Çağatay 1 Sokak'ta meydana geldi. Kentsel dönüşüm kapsamına alınan 6 katlı binanın yıkımı sırasında bitişiğinde bulunan 7 katlı binanın 3'üncü katındaki dairenin kolonları zarar gördü. Daire sakinlerinin uyarısıyla yıkım işlemi durdurulurken ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Kolonları zarar gören bina tedbiren tahliye edilirken binada yaşayanlar belediyenin belirlediği otellere yerleştirildi. Mühürlenen binadan karot örneği alınacağı ve çıkacak sonuca göre karar verileceği öğrenildi.

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Mahalle sakini Kadir Ayyıldız "Bugün yıkıma başladılar, yıkarken de yan binanın kolonlarına hasar vermişler. 3'üncü katın kolonlarına zarar vermiş dolayısı binayı boşalttılar şu an beklemedeler. Bina olağanüstü salanmış, bina sallanınca panikle herkes terk etmek zorunda kaldı" ifadelerini kullandı.

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