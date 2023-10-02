Kentsel dönüşümde yasa değişiyor. Oran değişti

AKP, kentsel dönüşüm yasasında değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Son teklife göre, kat sahiplerinin anlaşma oranı salt çoğunluğa çekilecek.

Kentsel dönüşümde yasa değişiyor. Oran değişti

AKP'nin üzerinde çalıştığı ve ilerleyen günlerde TBMM'ye sunulması planlanan kanun teklifine göre, kentsel dönüşümde kat malikleri anlaşma oranı üçte ikiden salt çoğunluğa çekilecek.

AKP kaynaklarından alınan bilgiye göre, bu hafta Meclis’in gündemine sunulması beklenen Kentsel Dönüşüm Yasası ile kentsel dönüşümlerde kat malikleri arasında yaşanan anlaşmazlıklardan kaynaklanan uzayan süreçlerin kısaltılması planlanıyor.

YARISINDAN BİR FAZLASI

Mevcut yasaya göre, kentsel dönüşüm kararı için üçte iki çoğunluk aranıyor. Teklifle bu oran salt çoğunluğa düşürülecek; kat maliklerinin yarısından bir fazlası ile karar alınabilecek.

Teklifin komisyondaki görüşmelerinde, ortaya çıkacak olumlu ve olumsuz durumların etki analizi ele alınacak.

Teklifle, ulaşılamayan kat malikleri sebebiyle uzayan kentsel dönüşüm süreçlerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Tebligat Kanunu’ndan kaynaklı gecikmeleri engelleyecek düzenlemelerin de yer aldığı teklifle kentsel dönüşümde hızlı sonuç alınması planlanıyor.

İlgili Haberler
İstanbul için yeni imar yasası yolda. Kimse bunu nasıl yapacaklarını anlamadı
Bakan seçim sonrası depremi unuttu. Özhaseki “1,5 milyon riskli konut var” demişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘Deprem Gerçeği’ Şurası'nda konuştu. 'Kentsel Dönüşüm'e destek verin'
Öne Çıkanlar
Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru nedir? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk ABD iç savaşı sorusunun cevabı ne?
Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru nedir? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk ABD iç savaşı sorusunun cevabı ne?
MasterChef All Star 106 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 106 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef Uğur kimdir? MasterChef All Star Uğur Kardaş kaç yaşında nereli?
MasterChef Uğur kimdir? MasterChef All Star Uğur Kardaş kaç yaşında nereli?
MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden yarışmacı kim?
MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden yarışmacı kim?
Bağımsız bir gazeteci oy vereceği siyasiyi açıklar mı Candaş bey?
Bağımsız bir gazeteci oy vereceği siyasiyi açıklar mı Candaş bey?
Yağmur yağdı seller bastı ama barajlar tınmadı
Yağmur yağdı seller bastı ama barajlar tınmadı
Son Haberler
Fatih Ürek lüks villasını satıyor. Fiyatı dudağınızı uçuklatacak Magazin
Fatih Ürek lüks villasını satıyor. Fiyatı dudağınızı uçuklatacak
Türk mitolojisinde Burak nedir? Tarih - Mitoloji
Türk mitolojisinde Burak nedir?
Bu twitleri neden sildin Kerem Ökten. Atatürk'ü hedef alan paylaşımları kaldırıp hiç yapmamış gibi Atatürk'e sevgisinden bahsetti Gündem
Bu twitleri neden sildin Kerem Ökten. Atatürk'ü hedef alan paylaşımları kaldırıp hiç yapmamış gibi Atatürk'e sevgisinden bahsetti
Yunanistan geri itiyor, Sahil Güvenlik kurtarıyor Gündem
Yunanistan geri itiyor, Sahil Güvenlik kurtarıyor
Ulusal parkta ayı dehşeti evli çifti öldürdü. Cesetleri saatler sonra bulundu Dünya
Ulusal parkta ayı dehşeti evli çifti öldürdü. Cesetleri saatler sonra bulundu
Rebiülahir ayı nedir? Rebiülahir ayı ne zaman? Gündem
Rebiülahir ayı nedir? Rebiülahir ayı ne zaman?
Eylül ayının zam şampiyonları belli oldu Ekonomi
Eylül ayının zam şampiyonları belli oldu