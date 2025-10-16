İl merkezindeki metruk bir binada çıkan yangın ihbarıyla başlayan tatbikatta, ekiplerin olay yerine süratle ulaşarak gösterdiği etkili müdahale dikkat çekti.
Kentsel yangın senaryosu gerçeği aratmadı! Çorum'da dev tatbikat!
Çorum’da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) eş güdümünde, geniş katılımlı bir "Kentsel Yangın ve Tahliye Tatbikatı" başarıyla gerçekleştirildi. Gerçeğiyle birebir tasarlanan senaryo, kurumların hızlı aksiyon yeteneğini gözler önüne serdi.
AFAD, Belediye İtfaiye, Emniyet, Jandarma, Sağlık, Aile ve Sosyal Hizmetler, Orman İşletme Müdürlükleri ile Kızılay gibi pek çok ilgili kurumun dâhil olduğu tatbikata, toplam 130 personel ve 23 araç katıldı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne düşen çağrı sonrası bölgeye sevk edilen tüm ekipler, yangını söndürme ve binayı tahliye etme işlemlerini başarılı bir biçimde tamamladı.
Tatbikatı AFAD Kriz Merkezi’nden idare eden Vali Ali Çalgan, yapılan çalışmaların kurumlar arası koordinasyonun ne denli hayati olduğunu bir kez daha kanıtladığını ifade etti.
Vali Çalgan, şunları dile getirdi:
"Afetlere karşı hazırlıklı olmak, kayıpları önlemenin ve can güvenliğini sağlamanın en etkili yoludur. Bugün sergilenen iş birliği ve profesyonellik, ilimizin afetlere karşı güçlü bir yapıya sahip olduğunu göstermiştir."
Tatbikatta görev alan tüm kurum personeline ve gönüllülere teşekkür eden Vali Çalgan, afetlere karşı dirençli bir kent olma hedefiyle çalışmaların kesintisiz süreceğini ekledi.