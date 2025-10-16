Kentsel yangın senaryosu gerçeği aratmadı! Çorum'da dev tatbikat!

AFAD, Belediye İtfaiye, Emniyet, Jandarma, Sağlık, Aile ve Sosyal Hizmetler, Orman İşletme Müdürlükleri ile Kızılay gibi pek çok ilgili kurumun dâhil olduğu tatbikata, toplam 130 personel ve 23 araç katıldı.