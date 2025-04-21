Kentte tehlike çanları çalıyor! Husumetliler bir evi ateşe verdi!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kentte tehlike çanları çalıyor! Husumetliler bir evi ateşe verdi!

Şanlıurfa'da yakınlarının öldüğünü öğrenen vatandaşlar, husumetlilerinin evini ateşe verdi. Kentte tehlike çanları çalıyor.

Edinilen bilgiye göre, olay, 25 Mart gecesi Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı kırsal Elgün Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, kimliği belirsiz şahıs ya da şahısların silahlı saldırısına uğrayan 30 yaşındaki Yusuf Öden ağır yaralandı. Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, durumu ağır olduğu gerekçesiyle Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedavi altına alınan şahıs, yaklaşık bir ay süren yaşam mücadelesini kaybetti.

YAKINLARI, HUSUMETLİLERİNİN EVİNİ ATEŞE VERDİ

Şahsın öldüğünü öğrenen yakınları, olayla ilgisi olduğunu düşündükleri ailenin evine saldırdı. Evi ateşe veren şahıslara jandarma müdahale etti.

Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürmeye çalıştı.

Mahalleye giriş ve çıkışlar kontrollü bir şekilde sağlanırken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kentte tehlike çanları çalıyor! Husumetliler bir evi ateşe verdi!

Kentte tehlike çanları çalıyor! Husumetliler bir evi ateşe verdi!

Kentte tehlike çanları çalıyor! Husumetliler bir evi ateşe verdi!

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