Keny Alvarado resmen Beşiktaş'ta!

Kaynak: Haber Merkezi
Keny Alvarado resmen Beşiktaş'ta!

Beşiktaş Ekvadorlu kanat oyuncusu Keny Alexander Arroyo Alvarado ile sözleşme imzaladı.

Beşiktaş devre arası transfer dönemindeki ilk transferini yaparak Ekvadorlu oyuncu Keny Alexander Arroyo Alvarado'yu renklerine bağladı.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Beşiktaşımıza Hoş Geldin Keny Alexander Arroyo Alvarado Kulübümüz, Ekvadorlu kanat oyuncusu Keny Alexander Arroyo Alvarado ile sözleşme imzalamıştır. Sahip olduğu yetenek ve potansiyelle kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Keny Alexander Arroyo Alvarado’ya Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz.

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