Keny Arroyo İstanbul'da

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, ilk olarak kanat bölgesine takviye yaparak Keny Arroya'yı kadrosuna aldı. Siyah-beyazlılar, Ekvador Ligi ekiplerinden Independiente del Valle forması giyen Arroya ile anlaşma sağladı ve 18 yaşındaki oyuncuyu İstanbul'a getirdi.

4.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Keny Arroyo'yu taşıyan uçak, 17 saatlik yolculuğun ardından Amsterdam aktarmalı olarak İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ne geldi. 2006 doğumlu oyuncu, daha sonra kendisini bekleyen araçla alandan ayrıldı. Genç futbolcu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak.

4.5 yıllık sözleşme imzalanan 18 yaşındaki oyuncu, bu sezonun kalan kısmında Beşiktaş'tan 400 bin euro maaş kazanacak. Beşiktaş, kalan yıllarda ise oyuncuya yıllık 800 bin euro maaş ödeyecek.

Ekvador temsilcisi Independiente del Valle altyapısında yetişen 18 yaşındaki kanat oyuncusu, sergilediği performansla bir önceki sezon A takıma yükseldi. Arroyo, iki kez Ekvador Milli Takımı forması giydi.

Geçtiğimiz sezon Independiente formasıyla tüm kulvarlarda toplam 43 müsabakada forma giyen Keny Arroyo, 5 gol atarken 8 de asist yaptı.



Siyah-beyazlılar, Güney Amerikalı oyuncunun transferini "Emniyet kemerlerinizi bağlayın, Cheche Show başlamak üzere!" diye duyurdu.