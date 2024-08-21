Kenya Airways ilk kez kar bildirdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kenya Airways ilk kez kar bildirdi

Kenya Airways, Pazartesi günü on yıldan uzun bir sürenin ardından ilk kez altı aylık kârını bildirdi ve Ocak-Haziran döneminde vergi sonrası karı 4 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu, geçen yılın aynı dönemindeki zararı telafi etti.

Havayolu şirketi, bu dönüşümü yolcu sayısındaki artışa borçlu olduğunu belirterek, yılın tamamında zarar etmeme konusunda iyimser olduğunu söyledi.

Şirketin CEO'su Allan Kilavuka, şirketin stratejik bir sermaye yatırımcısıyla müzakereleri sonuçlandırmaya yakın olduğunu duyurdu ancak daha fazla ayrıntı vermedi.

Bir zamanlar Afrika'nın en büyük üç havayolundan biri olan Kenya Airways, 2018 yılında genişleme hamlesinden kaynaklanan ağır borç nedeniyle iflas etti.

COVID-19 salgını, zayıflayan Kenya şilini ve daha yüksek faiz oranları, şirketin mali durumunu kötüleştirdi. Havayolu şirketi 2013'ten beri mali açıdan sıkıntı çekiyor.

Kilavuka, ilk yarı sonuçlarını bir dönüm noktası olarak nitelendirerek, 2024 yılı için tam yıl kârlılığına ulaşılabileceğine dair "makul güven" ifadesini kullandı.

Havayolu gelirde %22'lik bir artış ve yolcu sayısında %10'luk bir artış gördü. Ayrıca, başarılı bir uluslararası tahvil satışıyla desteklenen güçlenen Kenya şilini, döviz kuru kayıplarını azaltmaya yardımcı oldu.

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