Kenya Devlet Başkanı Ruto’ya mitingde ayakkabılı saldırı! Korumalar alarm durumuna geçti

Düzenleme: Kaynak: İHA

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, Migori bölgesinde katıldığı bir mitingde kendisine fırlatılan ayakkabıyı koluyla engelledi. Korumaların alarm duruma geçtiği saldırıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Doğu Afrika ülkesi Kenya'da hayat pahalılığı ve ekonomik baskılar nedeniyle halkın öfkesi yüksek seviyelerde seyretmeye devam ediyor.

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Migori’de düzenlenen mitingde konuşan Ruto, hayat pahalılığına değinerek, “Gübre fiyatlarını düşürdük, bu doğru mu yanlış mı?” dediği sırada, kalabalıktan bir kişi tarafından ayakkabılı saldırıya uğradı. Ruto, fırlatılan ayakkabıyı koluyla savuşturmayı başardı.

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İçişleri Bakanı Kipchumba Murkomen, olayla bağlantılı olarak üç kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

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KENYA’DA EKONOMİK GERGİNLİK

Devlet Başkanı William Ruto, göreve başladıktan sonra mali reformlar sözü vermiş ve dış borçlanmayı azaltmak için vergi artışlarını savunmuştu. Ancak bu politikalar, özellikle gençler arasında büyük tepkiye yol açtı ve vergi yasasına karşı protestolar hızla ülke geneline yayıldı.

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Şiddet olaylarına dönüşen eylemlerde 23 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi yaralandı. Protestoların ardından Ruto, “Kenya halkının bu yasayı istemediğini yüksek sesle dile getirdiğini dinledim ve geri adım atmaya karar verdim. Tasarıyı imzalamayacağım, geri çekilecek.” açıklamasını yapmıştı.

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