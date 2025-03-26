Kenya, Kosova'yı resmen tanıdı

Osmani, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kenya Devlet Başkanı William Ruto'nun Kosova'nın bağımsızlığını tanıma kararının Kosova Cumhurbaşkanlığına iletildiğini belirtti.

Kenya'nın Kosova'yı tanımasını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Osmani, “Bu tanıma, Kosova halkının özgürlük, bağımsızlık, egemenlik ve toprak bütünlüğü hakkına yönelik sürekli desteğin bir göstergesidir. Aynı zamanda, Kosova halkının uzun yıllar boyunca yaşadığı acılar ve özgürlük uğruna verdiği asırlık fedakârlıkların tanınması anlamına gelmektedir.” ifadesini kullandı.

Osmani, Kosova ile Kenya arasındaki ilişkilerin çeşitli alanlarda derinleşeceğine dikkati çekerek, çok yakında diplomatik ilişkiler kurarak iki devlet ve halkları arasında güçlü ve uzun vadeli bir ortaklık inşa edeceklerini kaydetti.

Kosova, 17 Şubat 2008'de Sırbistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti.

Türkiye'nin başını çektiği çok sayıda ülke Kosova'nın bağımsızlığını hemen tanımış, son tanıma 2020'de İsrail'den gelmişti.

Kosova'yı Kenya hariç 117 ülke, bağımsız bir devlet olarak tanıyor ancak Sırbistan bu tanımaları geri çekmek için kampanya yürütüyor.