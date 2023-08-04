Kenya teknik direktöründen Türk kulüplerine sert sözler

Kenya Milli Takım Teknik Direktörü Engin Fırat, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Türk kulüplerine artık oyuncu önermediğini belirten Kenya Teknik Direktörü Engin Fırat, "Türkiye'ye oyuncu önermekten vazgeçtim çünkü onlar hepsinin daha iyisini biliyorlar” dedi.

"FENERBAHÇE'Yİ KONFERANS LİGİ'NDE FAVORİ OLARAK GÖRÜYORUM"

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yaptıkları yatırımlarla artık Avrupa'yı düşünmeleri gerektiğini belirten deneyimli Fırat, "Fenerbahçe ve Galatasaray çok büyük yatırımlar yaptı. Bence Türkiye ligini düşünmelerine gerek yok, Avrupa kupalarını düşünmeleri lazım. Özellikle Fenerbahçe'yi Konferans Ligi'nde favori olarak görüyorum. Konferans Ligi'nde böyle bütçeye, böyle oyuncuya sahip hiçbir takım yok. Açık ve net konuşmak gerekiyorsa, Galatasaray için Şampiyonlar Ligi çok zor ama oradan Avrupa Ligi'ne geçerlerse iyi işler yapacaklarını düşünüyorum. Harcanan paralara bakıldığı zaman, kulüplerin Türkiye liginden daha fazla Avrupa'yı önemsemeleri gerektiğine inanıyorum. Lige gelince de şampiyonluk yarışı iki takım arasında geçer" şeklinde konuştu.

“HİÇBİRİ FENERBAHÇE'NİN YANINA YAKLAŞAMAZ"

Türk takımlarının Avrupa yolculuğu hakkında konuşan Fırat, "Konferans ligindeki takımlara bakın, şu an hiçbiri Fenerbahçe'nin yanına yaklaşamaz. Bunun üstüne de 3-4 transfer daha yapıldığını düşündüğümüz zaman, Avrupa'dan da birine sorsanız Fenerbahçe'yi Konferans Liginde favori gösterir. Avrupa Ligi'nde kalite yükseldiği için, bu orada geçerli değil. Orada Türk takımlarının zorlanacağı görünüyor. Şampiyonlar Ligi'ne gelince, bence orada büyük başarılar elde etmek, bunu düşünmek bile hayal. Galatasaray ilk önce bir gruplara kalsın. Son dönemlere bakın. Beşiktaş'a da neler dediler. Bunu yaparız, şunu yaparız diye sonunda altıda sıfır oldu. Yani oradaki kalite farkının gerçekliğini görmek lazım. Türk takımları şu anki yatırımlarla Konferans Ligi'nde her zaman favori olarak çıkarlar" dedi.

“BUNU TÜRKİYE’DE HİÇBİR ZAMAN YAKALAYAMAZSINIZ”

Türkiye'de antrenörlük yapmayı düşünmediğini söyleyen Engin Fırat, "Türk futbolunda olmak, belirli bir dünyada olmak anlamına geliyor. Ben milli takım hocası olarak Paris'te Fransa'ya karşı, Floransa'da İtalya'ya karşı ve şu anda da dünyada ne kadar büyük takım varsa hepsine karşı oynama ve kendimi dünyanın en iyi hocalarına kanıtlama şansı yakalayabiliyorum. Bunu Türkiye'de hiçbir zaman yakalayamazsınız. Orada Ahmet, Mehmet ile oynuyorsunuz. Dünya futbolu için çok ilgi çekici bir şey değil. Onun için benim hedefim yurt dışında daha ne kadar ileri gidebilirim, ne kadar zirveyi zorlarım onun peşindeyim" diye konuştu.

“HEPSİNİN DAHA İYİSİNİ BİLİYORLAR”

Türk kulüplerine oyuncu önermekten vazgeçtiğini ifade eden Engin Fırat, sözlerini şöyle noktaladı:

"Türkiye'ye oyuncu önermekten vazgeçtim çünkü onlar hepsinin daha iyisini biliyorlar. Hep aynı şeyi soruyorlar 'genç yetenek var mı.' Genç yetenek söylüyorsunuz sonra tecrübeli adamlar lazım diyorlar. Türkiye'de gördüğünüz gibi yabancıların yaş ortalaması 30'un üzerindedir. Kulüpler, geleceğe yatırım yapma gibi düşünceye sahip değiller"

(DHA)