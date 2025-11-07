Kenya, Ukrayna'da gözaltında bulunan vatandaşlarının serbest bırakılmasını talep etti. Kenya Devlet Başkanı Ruto, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Ukraynalı mevkidaşı Zelenskiy ile telefon görüşmesi yaptığını belirtti.

Ruto, "Ukrayna'daki savaşa yasa dışı yollarla savaşçı olarak götürülen genç Kenyalılar konusundaki endişemizi dile getirdik ve bu tür girişimlerin tehlikeleri konusunda farkındalık oluşturma konusunda mutabık kaldık." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'da gözaltında bulunan vatandaşlarının serbest bırakılması için kolaylık sağlanması talebini kabul ettiği için Zelenskiy'e minnettar olduğunu kaydeden Ruto paylaşımında, Ukrayna'da gözaltında bulunan Kenyalıların sayısına ilişkin bilgi vermedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de X'ten yaptığı paylaşımda, Ruto ile telefon görüşmesinde ikili ilişkileri ve ortak projeleri ele aldıklarını belirtti.

Zelenskiy, "Rusya'nın yabancı ülkelerin vatandaşlarını bu suç savaşına dahil etme girişimlerine de değindik. Kullanılan tüm sahtekarlık yöntemlerinin farkındayız ve bunları sona erdirmek için daha yakın işbirliği yürüteceğiz." ifadelerini kullandı.