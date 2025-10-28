Yerel basındaki haberlere göre, Kwale Bölgesi Polis Şefi Abdillahi Alio, bölgedeki Tsimba mahallesinde meydana gelen kazada uçakta bulunan herkesin olay yerinde yaşamını yitirdiğini doğruladı.

Mombasa Air Safari tarafından yapılan açıklamada, ilk kayıtlara göre uçakta 8'i Macaristan, 2'si Alman vatandaşı olmak üzere 10 turist ve bir Kenyalı mürettebatın bulunduğu belirtildi.

Kenya Sivil Havacılık Otoritesi (KCAA) de kazayı doğrulayarak, uçağın "5Y-CCA" tescil numarasına sahip olduğunu bildirdi.

KCAA Genel Direktörü Emile Arao, uçağın havalandıktan kısa süre sonra Tsimba Mahallesi'nde düştüğünü belirtti.

Olay yerine sevk edilen acil durum ekipleri ve havacılık uzmanları, enkaz alanının güvenliğini sağlayarak cesetleri çıkarmak, uçuş verilerini koruma altına almak ve kazanın nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda, ormanlık bir yamaçta dağılmış halde uçak parçaları ve gövdeden kopmuş iniş takımı dikkati çekiyor.