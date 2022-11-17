Kenya'da çöken binanın zarar verdiği evdeki 2 kişi öldü

The Daily Nation gazetesinin haberine göre, ülkenin Kiambu bölgesinde inşaat halindeki 6 katlı bina henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

Çökme sonucu bitişikteki ev de zarar gördü. Zarar gören evde uyuyan 2 kişi öldü.

Yaralı kurtarılan 3 kişi ise bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

Enkazda arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Başkent Nairobi'de salı günü yine inşaat halindeki binanın çökmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirmişti. (AA)