Kenya'da çöken binanın zarar verdiği evdeki 2 kişi öldü

The Daily Nation gazetesinin haberine göre, ülkenin Kiambu bölgesinde inşaat halindeki 6 katlı bina henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.
Çökme sonucu bitişikteki ev de zarar gördü. Zarar gören evde uyuyan 2 kişi öldü.
Yaralı kurtarılan 3 kişi ise bölgedeki hastanelere kaldırıldı.
Enkazda arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Başkent Nairobi'de salı günü yine inşaat halindeki binanın çökmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirmişti. (AA)
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