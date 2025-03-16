Kenya'da soygun fırtınası: 38 şüpheli yakalandı

Nairobi'deki büyük yollar boyunca yürüyücülere ve sürücülere yönelik artan soygunlar sonrasında, Kenya'nın Suç Araştırma Direktörlüğü (DCI) 38 kişiyi tutukladı. Bu şüphelilerin, Başkan William Ruto'nun şehirdeki turu sırasında, Thika Otoyolu, Waiyaki Yolu ve Jogoo Yolu gibi ana arterlerde gerçekleştirdikleri soygunlarla bağlantılı oldukları belirtiliyor.

Soygunlar, suçluların motosikletlerle yolda yürüyen insanları ve araçları hedef alarak değerli eşyalarını gasp etmeleriyle gerçekleştiriliyordu. Şüphelilerin tamamı, farklı polis karakollarında gözaltına alındı ve mahkemeye sevk edilmek üzere hazırlıklar sürüyor.

DCI tarafından yapılan açıklamada, soygunlarda kullanılan yedi motosiklet ve birkaç çalınan cep telefonunun ele geçirildiği, bu malzemelerin delil olarak mahkemeye sunulacağı belirtildi. Şüphelilerin, şiddetli soygun, suç işlemek için hazırlık yapma ve engel olma suçlarından yargılanacağı ifade edildi.

Soygunlar, özellikle 11 Mart tarihinde, Başkan Ruto'nun Mathare'deki mitinginin ardından şehirdeki huzursuzluğu daha da artırdı. Genç gruplar, Thika Yolu, Juja Yolu ve Outering Yolu gibi ana yollarda yağma ve tahribat faaliyetlerine katıldılar. Bu olaylar sırasında, sürücüler ve işletmeler hedef alındı, bu da paniğe ve trafik kesintilerine yol açtı.

Soyguncu gruplar, Başkan Ruto'nun konuşmasının hemen ardından yollara çıkıp, Thika Yolu üzerinde araç camlarını kırarak ve yolculardan değerli eşyaları zorla alarak kaçarak büyük bir kargaşaya yol açtı. Olaylar, Juja Yolu ve Outering Yolu'na kadar yayıldı. Güvenlik güçleri, toplumsal huzursuzluğu kontrol altına almak için havaya uyarı ateşi açtı.

Olaylar o kadar büyüdü ki, polisler durumu kontrol altına alabilmek için uyarı ateşi açmak zorunda kaldı. Bu durum üzerine, Başkan Ruto, Roysambu'daki bir diğer mitingi iptal etti ve Devlet Başkanlığı'na döndü.

Başkan'ın Doğu Nairobi turunun ardından benzer soygunlar ve saldırılar rapor edildi. Jogoo Yolu üzerindeki halk, genç gruplar tarafından saldırıya uğradı ve çantaları zorla alındı.

DCI, olaylarla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı ve halkı, şüpheli durumları bildirerek daha fazla şüpheliye ulaşmak için işbirliği yapmaya çağırdı. Ayrıca, şüphelilerin mahkemeye çıkarılacağı 15 Mart'ta, kamuoyunun dikkatle izlediği bu davanın, benzer suçların önlenmesi açısından büyük bir öneme sahip olduğu belirtildi.

Soygunların artmasıyla birlikte, bölgedeki güvenlik güçleri, söz konusu alanlarda devriye gezmeye devam ediyor ve halktan gelen ihbarlarla daha fazla suçlu yakalanması bekleniyor.