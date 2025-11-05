Ülkenin kuzeybatısındaki Turkana Gölü civarındaki Namorotukunan Arkeoloji Sahası'nda 10 yıllık kazılar sırasında araştırmacılar, yontulmuş taşlardan oluşan 1300'den fazla alet buldu.

Bilim insanlarına göre, 2,75 ila 2,44 milyon yıl öncesine tarihlenen bu aletler, Oldowan taş alet geleneğinin bilinen en eski örnekleri arasında bulunuyor.

Taş aletler, aynı dönemdeki erken insan türlerinin icat ve üretim kabiliyetine sahip olduğuna dair güçlü kanıt sunuyor.Aletlerin, "İsviçre çakısı" gibi çok işlevli araçlar olarak kullanıldığı, çevresel değişimlere ve zorlu iklimlere uyum sağlamayı kolaylaştırdığı vurgulandı.

Araştırma ekibinden Dr. Dan Palcu Rolier, aletlerin ustaca yapıldığını belirterek, "Gerçekten inanılmaz bir işçilik düzeyiyle karşı karşıyayız. Bu insanlar son derece dikkatli gözlemcilerdi. En uygun taşları nasıl seçeceklerini biliyorlardı. Bazı aletler, o kadar keskin ki elimizi kesebiliriz." dedi.

Araştırma bulguları, "Nature" dergisinde yayınlandı.