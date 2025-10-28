Kenya Sivil Havacılık Otoritesi, özel bir uçağın ülkenin güneyindeki Kwale bölgesi yakınlarında düştüğünü belirtti. Yapılan açıklamada, Diani'den Kichwa Tembo'ya seyahat ettiği kaydedilen uçaktaki 12 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı. Yetkililer, kazayla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.
Kenya’da uçak kazası! Pilotta dahil bütün yolcular öldü
Kenya'nın Kwale bölgesinde korku dolu anlar yaşandı. Diani-Kichwa Tembo seferini yapan yolcu uçağı düştü. Uçak yere düşer düşmez alev aldı. İçerisinde pilotla birlikte bulunan 12 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, kazayla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.
Kaynak: DHA
