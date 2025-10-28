Kenya Sivil Havacılık Otoritesi, özel bir uçağın ülkenin güneyindeki Kwale bölgesi yakınlarında düştüğünü belirtti. Yapılan açıklamada, Diani'den Kichwa Tembo'ya seyahat ettiği kaydedilen uçaktaki 12 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı. Yetkililer, kazayla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.