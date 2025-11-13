Rusya- Ukrayna savaşı devam ediyor. Kenya Dışişleri ve Diaspora Bakanı Musalia Wycliffe Mudavadi, ülkedeki paralı askerlere ilişkin artan sayıya dikkat çekti. Kenyalının sahte iş vaatleriyle Rusya-Ukrayna Savaşı'na katılmaya ikna edildiğini anlatan Mudavadi “Raporlar, 200'den fazla Kenyalının Rus ordusuna katıldığını gösteriyor” dedi.

Mudavadi, paralı askerler arasında Kenya güvenlik güçlerinin eski mensuplarının da bulunduğunu belirtti. Bakan, Rusya'nın yabancı asker alımlarına Afrika vatandaşlarını da dahil ettiğini de kaydetti. Mudavadi, durumun endişe veren boyutlara ulaştığını ifade ederek, yurt dışı kaynaklı iş tekliflerine karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.