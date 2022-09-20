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Nehirden 7 ceset daha çıkarıldı 

Kenya'nın batısındaki Yala Nehri'nden kim ya da kimler tarafından öldürüldüğü bilinmeyen 7 kişinin daha cesedi çıkarıldı.

Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı - 15:19
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Kenya'nın Yala Nehri'nden 7 ceset daha çıkarıldı

Nehirden 7 ceset daha çıkarıldı 
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Kenya NTV televizyonunun haberine göre, Yala Nehri'nden 7 cesedin daha çıkarılmasıyla, ocaktan bu yana nehirden çıkarılan cesetlerin sayısı 30'u geçti.

Cesetlerin kime ait olduğunun anlaşılmadığı ve otopsi yapılacağı aktarıldı.

İnsan hakları örgütü Haki Africa, cesetlerden ötürü bölgedeki halkın korku içinde yaşadığını belirterek yargısız infazlara ilişkin hükümetin acil adım atması gerektiği çağrısı yaptı.

Kenya Hukuk Topluluğu, Kenya Müslümanları Yüksek Konseyi, Ulusal Müslüman Liderler Forumu, Jamia Camisi Komitesi, Haki Africa ve Uluslararası Af Örgütü Kenya, Kasım 2021'de ülkede kaçırılan ve yargısız infaza maruz kalan isimlerin tek tek sıralandığı dilekçeyi Kenya İçişleri Bakanlığına sunarak, bu kişilere ne olduğunun ortaya çıkarılmasını talep etmişti.

Polisin cinayetlerden kimin sorumlu olduğuna ilişkin yaptığı soruşturmanın sonuçları henüz açıklanmadı.

Nehirden çıkarılan cesetlerin yargısız infaza maruz kalan ve polis tarafından kaçırıldığı iddia edilen kişilere ait olabileceği tahmin ediliyor.(AA)

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