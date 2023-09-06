Kepa Bayern Münih'i neden reddettiğini açıkladı

Chelsea'den Real Madrid'e transfer olan Kepa Arrizzabalaga, Bayern Münih'ten gelen teklifi neden reddettiğine dair açıklamalar yaptı.

Kepa'nın açıklamaları şu şekilde;

"Her şey çok çabuk gelişti. Pochettino'nun Chelsea'de kalmamı istediği doğru ama değişimin benim için iyi olacağını düşündüm. Ayrılmayı ben istedim."

"Thomas Tuchel beni aradı. Münih'e gitmeye çok yakındım. Bir arkadaşımızın sakatlanması sonrası böyle bir fırsat çıktı. Daha önce birlikte oynadağınız teknik direktörün sizi gittiği takıma istemesi gerçekten hoş bir durum."

''REAL SİZİ İSTEDİĞİNDE ÇOK FAZLA DÜŞÜNMENİZE GEREK YOK''

''Bayern Münih'i neden reddettiniz?'' sorusuna ise Kepa, "Sonuçta Real Madrid, Real Madrid'dir. Real sizi istediğinde çok fazla düşünmenize gerek yok." cevabını verdi.