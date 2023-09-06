Kepa Bayern Münih'i neden reddettiğini açıkladı

Real Madrid'e transfer olan Kepa, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kepa Bayern Münih'i neden reddettiğini açıkladı

Chelsea'den Real Madrid'e transfer olan Kepa Arrizzabalaga, Bayern Münih'ten gelen teklifi neden reddettiğine dair açıklamalar yaptı.

Kepa'nın açıklamaları şu şekilde;
"Her şey çok çabuk gelişti. Pochettino'nun Chelsea'de kalmamı istediği doğru ama değişimin benim için iyi olacağını düşündüm. Ayrılmayı ben istedim."

"Thomas Tuchel beni aradı. Münih'e gitmeye çok yakındım. Bir arkadaşımızın sakatlanması sonrası böyle bir fırsat çıktı. Daha önce birlikte oynadağınız teknik direktörün sizi gittiği takıma istemesi gerçekten hoş bir durum."

''REAL SİZİ İSTEDİĞİNDE ÇOK FAZLA DÜŞÜNMENİZE GEREK YOK''
''Bayern Münih'i neden reddettiniz?'' sorusuna ise Kepa, "Sonuçta Real Madrid, Real Madrid'dir. Real sizi istediğinde çok fazla düşünmenize gerek yok." cevabını verdi.

Öne Çıkanlar
İstanbul’da yağışlar devam edecek mi? İstanbul’da hava durumu nasıl olacak?
İstanbul’da yağışlar devam edecek mi? İstanbul’da hava durumu nasıl olacak?
Word'de farklı sunumlar oluşturmak isteyenler dikkat. Sayılarla sembol oluşturmak meğer bu kadar kolaymış
Word'de farklı sunumlar oluşturmak isteyenler dikkat. Sayılarla sembol oluşturmak meğer bu kadar kolaymış
Kızılcık Şerbeti yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman?
Kızılcık Şerbeti yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman?
MasterChef All Star’da dönen dolaplar ve taht oyunları
MasterChef All Star’da dönen dolaplar ve taht oyunları
MasterChef All Star 80 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 80 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? 5 Eylül Çarşamba MasterChef All Star’da haftanın eleme potasına giden isim kim oldu?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? 5 Eylül Çarşamba MasterChef All Star’da haftanın eleme potasına giden isim kim oldu?
Son Haberler
Babası harçlık vermeyince evi yaktı Güncel
Babası harçlık vermeyince evi yaktı
Çağdaş Atan Kayserispor'dan istifa etti. Flaş ayrılık Spor
Çağdaş Atan Kayserispor'dan istifa etti. Flaş ayrılık
RTÜK onayladı. LGBTİ'leri hedef alan duyuru kamu spotu oluyor Güncel
RTÜK onayladı. LGBTİ'leri hedef alan duyuru kamu spotu oluyor
Ankaragücü 17'lik futbolcuyla sözleşme imzaladı Spor
Ankaragücü 17'lik futbolcuyla sözleşme imzaladı
İstanbul delegelerinin tercihi belli oldu. CHP’de değişim rüzgarı sert esiyor Güncel
İstanbul delegelerinin tercihi belli oldu. CHP’de değişim rüzgarı sert esiyor
Bağcılar'da terör operasyonu: 6 zanlıdan 2'si tutuklandı Güncel
Bağcılar'da terör operasyonu: 6 zanlıdan 2'si tutuklandı
Melissa Vargas bu kez DJ performansıyla coşturdu Magazin
Melissa Vargas bu kez DJ performansıyla coşturdu