Kepçe kulak estetiği ile özgüven artıyor

Birçok insan için kepçe kulak, yalnızca fiziksel bir özellik değil, özgüveni etkileyen önemli bir faktördür.

Çocukluk yıllarında başlayan alaycı bakışlar, ergenlik döneminde özgüven sorunlarına dönüşebilir ve yetişkinlikte estetik kaygıları artırabilir. Özellikle saçlarını toplamaktan kaçınan, fotoğraflarda hep belirli açılardan poz vermeye çalışan veya sosyal ortamlarda rahat hissetmeyen bireyler için bu durum, günlük yaşam kalitesini doğrudan etkileyebilir. Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Alper Aksoy, kepçe kulak estetiği hakkında bilgi verdi.

Toplumda yaygın olarak görülen kepçe kulak deformitesinin sağlık açısından bir sorun teşkil etmediğini belirten Medicana Bursa Hastanesi Doç. Dr. Alper Aksoy, özellikle çocukluk ve ergenlik döneminde bu durumun psikososyal açıdan önemli problemler oluşturabildiğini ifade ederek şunları söyledi;

"Kepçe kulak görünümü, özellikle küçük yaşlarda alay konusu olabiliyor. Bu da bireylerde özgüven kaybına ve sosyal çekingenliğe yol açabiliyor. Günümüzde modern cerrahi yöntemlerle uygulanan otoplasti (kepçe kulak estetiği) sayesinde kulaklar yüz ile daha uyumlu bir görünüme kavuşuyor."

LOKAL VE GENEL ANESTEZİ ALTINDA YAPILIR

Operasyon süreci hakkında bilgi veren Doç. Dr. Alper Aksoy, şu bilgileri paylaştı: "Kepçe kulak estetiği, lokal veya genel anestezi altında yaklaşık 1-2 saat süren bir işlemdir. Kulak arkasından yapılan küçük kesilerle gerçekleştirilir. Operasyon sonrası kulaklar koruyucu bandaj ile sarılır ve bu bandaj genellikle 3-7 gün içinde çıkarılır. İlk günlerde hafif ağrı, şişlik ve morluklar görülebilir, ancak bunlar kısa sürede azalır. Hastalar yaklaşık 1 hafta içinde günlük yaşamlarına dönebilir, spor gibi zorlayıcı aktiviteler için ise 4-6 hafta beklenmesi gerekir."

YAŞAM KALİTESİNE KATKI SAĞLIYOR

Otoplasti sonrası elde edilen kalıcı ve doğal sonuçların hastaların yaşam kalitesine katkı sağladığını belirten Doç. Dr. Alper Aksoy, sözlerini şöyle tamamladı;

"Kepçe kulak estetiği, bireylerin yalnızca estetik açıdan değil, aynı zamanda özgüvenleri ve sosyal ilişkileri açısından da olumlu sonuçlar doğurur. Bu nedenle operasyon, yaşam kalitesini artıran önemli bir adımdır."