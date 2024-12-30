Kepçe operatörü ölümle burun buruna geldi. O anlar kameralara yansıdı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Tuzluca köyü yakınlarında yol açma çalışmaları sırasında saat 15.00 sularında çığ düşmüştü.

Şanlıurfa feci kaza: Çöp kamyonunun altında kaldı

Kardan kapanan yolu açmaya çalışan İl Özel İdaresi çalışanları çığ altında kalmıştı.

Kar altında kalan iş makinasının operatörü, kurtarılarak Beytüşşebap Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Kara gömülen iş makinası da ekiplerin çalışmaları neticesinde gece saatlerinde kar altından çıkarılırken, cep telefonu kamerası ile kaydedilen çığ düşme anı ve kepçenin kar altında kaybolduğu anlara dair görüntüler ortaya çıktı.