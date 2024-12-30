Kepçe operatörü ölümle burun buruna geldi. O anlar kameralara yansıdı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Şırnak'ta yol açma çalışmaları sırasında kepçe operatörünün yaralı kurtulduğu çığ anına dair görüntüler ortaya çıktı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Tuzluca köyü yakınlarında yol açma çalışmaları sırasında saat 15.00 sularında çığ düşmüştü.

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Kardan kapanan yolu açmaya çalışan İl Özel İdaresi çalışanları çığ altında kalmıştı.

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Kar altında kalan iş makinasının operatörü, kurtarılarak Beytüşşebap Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

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Kara gömülen iş makinası da ekiplerin çalışmaları neticesinde gece saatlerinde kar altından çıkarılırken, cep telefonu kamerası ile kaydedilen çığ düşme anı ve kepçenin kar altında kaybolduğu anlara dair görüntüler ortaya çıktı.

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