Kepçenin çarptığı 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yol yapım çalışmaları sırasında meydana gelen kazada, 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kahta ilçesi Bayraktar Mahallesi'nde yol çalışması yapan E.D. (32) idaresindeki kepçe, geri manevra yaptığı esnada 5 yaşındaki Ahsen Altun'a çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada ağır yaralanan Ahsen Altun'a ilk müdahaleyi yaptı. Sağlık ekiplerince Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

