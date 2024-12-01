Kepez Belediyesi çalışmalarına devam ediyor

Kepez Belediyesi, ilçenin simge yeşil alanlarından biri olan ve 2000'li yılların başında yapılan Sakarya Parkı'nı baştan sona yeniledi. Parkı gezen Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, şu ana kadar 19 mahallede 53 parkın bakım ve onarımını yaptıklarını söyledi.

Antalya'nın Kepez Belediyesi, Yeni Mahalle sınırları içerisinde yer alan ve ilçenin en çok ziyaret edilen yerlerinden biri olan Sakarya Parkı'nda başlattığı tadilat çalışmasını tamamladı. 30 bin metrekare (m2) alana 2000'li yılların başında yapılan parkın eskiyen yüzü, bakım ve onarımla yenilendi. Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, tarafından iki etap halinde gerçekleştirilen çalışmalarda bitki, ağaç çeşitliği ve Kurtuluş Savaşı temasıyla dikkat çeken yeşil alanın 12 bin 767 m2 alana sahip doğu kısmındaki tadilat çalışması geçtiğimiz aylarda tamamlanmıştı. Parkın 17 bin 133 m2 alana sahip batı bölümünde geçtiğimiz Eylül ayında başlatılan yenileme çalışması da sona erdi. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, yenileme çalışmasını yerinde inceledi. Yeni Mahalle Muhtarı Murat Duran ile park alanını gezen Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, parkı yenileyen personeline emeklerinden dolayı teşekkür ederek vatandaşların hizmet isteklerini de dinledi.

19 MAHALLEDE 53 PARK YENİLENDİ

Göreve geldikleri günden buyana 19 mahallede 53 parkı yenilediklerini söyleyen Kocagöz, "Aynı gün içerisinde üç yatırımcı müdürlüğümüzün ortak çalışmasıyla mahallelerimizin hizmet taleplerini karşılıyoruz. Parkları yeniliyoruz. Yolların, kaldırımların bozuk olan kısımlarını tamir ediyoruz. Çöp konteynerlerini ve sokakları temizliyoruz. Mahallelerimizde değişim ve dönüşüm hamlemiz devam edecek. Değişim ve dönüşüm projemizle, belediyeciliğin nasıl yapılması gerektiğini göstermeye çalışıyoruz. Kepez'imize hak ettiği hizmeti vermeye gayret ediyoruz. Çok daha güzel, planlı ve yaşam konforu artmış bir Kepez hayalimiz var. Bu hayalimizi gerçekleştirmek için çalışıyoruz" dedi.

SAKARYA PARKI GÜZELLEŞTİ

Bakım ve onarım kapsamında Sakarya Parkı'nın sulama ve aydınlatma altyapı tesisatı baştan sona yenilendi. Altyapı çalışmasından dolayı zarar gören yürüyüş yolları tamir edildi. Ağaç ve bitkilerin bakımı yapıldı ve park zeminine çim tohumu atıldı. Yeşil alandaki kullanamayacak hale gelen 30 bank ve 20 piknik masası, yenileriyle değiştirildi. Oturma mobilyalarının zarar gören bölümleri tamir edildi. Merkezi bir noktada yer alan Sakarya Parkı, bitki ve ağaç çeşitliğiyle botanik bir bahçeye benziyor. Alanda; Avustralya kauçuğu, ateş ağacı, oya ağacı, palmiye, limoni servi, Akdeniz servisi, yalancı akasya, sarkık dallı dut, İpek ağacı ile jakaranda ve grevilya bitkisi bulunuyor. Sakarya Parkı'nın kamelyaları da yeşil bir tasarımla imal edildi. Kamelyalar da, tırmanıcı bitkilerle gölgelik alan oluşturuldu.