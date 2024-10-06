Kepez Belediyesi ve ASAT el ele çalışıyor

Kepez ilçesi Fatih, Barış, Kütükçü, Çankaya, Erenköy ve Göçerler mahalle muhtarları, Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT) yetkilileriyle bir araya gelerek, mahallelerindeki altyapı sorunlarını doğrudan ilettiler.

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen ilçe muhtarları buluşmasının ardından, bu hafta da 6 mahalle muhtarı bir araya geldi. Toplantıya ASAT Genel Müdürü Av. İbrahim Kurt, Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürü Musa Gül, Kepez Muhtarlar Dernek Başkanı Süleyman Kabaağaç ve mahalle muhtarları katıldı. Muhtarlar, ASAT’a, altyapı sorunları ve olası sel baskınlarına karşı alınacak önlemler hakkında bilgi verdiler. Bu buluşma, mahallelerin ihtiyaçlarının daha hızlı ve etkili bir şekilde çözülmesi adına önemli bir fırsat sundu.