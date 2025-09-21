Kepez’de alevler yükseldi! Vatandaşlar ve ekipler el ele verdi: 1 saatte söndü

Düzenleme: Kaynak: İHA

Antalya Kepez’de orman yangını çıktı. Ekipler, 2 uçak ve helikopterle müdahale etti. Vatandaşlar da destek verdi. Yangın 1 saatte söndürüldü, soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın, saat 13.00 civarında Kepez ilçesi Aydoğmuş Mahallesi Karacabey Caddesi yakınlarındaki ormanlık alanda başladı.

Alınan bilgiye göre, yerleşim yerlerine yakın ormanlık bölgeden dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 2 uçak, yangın söndürme helikopteri ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi sevk edildi.

Hızla bölgeye ulaşan ekipler yangına müdahale ederken, vatandaşlar da hortum ve kovalarla söndürme çalışmalarına katkı sağladı.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla yangın söndürülürken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

